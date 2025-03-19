Когда видеорегистратор может разрядить аккумулятор авто

Видеорегистраторы. Фото: nytimes.com

Обычно видеорегистраторы функционируют только тогда, когда работает двигатель авто. Но некоторые устройства, особенно с функцией режима парковки, подключаются к постоянному источнику питания, поэтому могут привести к разрядке аккумулятора автомобиля.

Об этом написал Slash Gear.

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Как подключены видеорегистраторы

Самым распространенным источником питания является порт USB или розетка 12 В от прикуривателя. В таком случае питание обеспечивается только при включенном зажигании. Эта настройка гарантирует, что видеорегистратор прекратит запись, когда автомобиль выключится, эффективно предотвращая любое влияние на общее время работы аккумулятора.

Некоторые усовершенствованные видеорегистраторы поставляются с внутренней батареей или конденсатором, что позволяет им работать ненадолго после выключения автомобиля.

Другие видеорегистраторы используют внешнюю аккумуляторную батарею, которая заряжается во время работы автомобиля и обеспечивает питание, когда автомобиль выключен. Этот метод также предотвращает питание видеорегистратора непосредственно от аккумулятора авто.

Для тех, кто желает непрерывной записи, можно использовать проводное подключение к блоку предохранителей. Обычно это называется "режим парковки", и он фиксирует любые движения или удары, когда автомобиль находится на стоянке. Этот вариант создает риск разряда аккумулятора.

Как разряжается аккумулятор

Видеорегистраторы, которые работают в режиме парковки, могут разрядить батарею, если оставить запись в течение длительного времени без функции отключения напряжения.

В этом случае исправный автомобильный аккумулятор может поддерживать видеорегистратор в течение 24-48 часов. Вероятно, что более старые или слабые батареи могут не выдержать даже это время.

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