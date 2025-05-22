Как за видеорегистратор в авто можно получить штраф в Украине

Видеорегистратор. Фото: freepik.com

Установка видеорегистратора в автомобиле является популярной практикой среди водителей, которые стремятся обеспечить себе дополнительный уровень защиты в случае дорожно-транспортных происшествий. Однако с такими устройствами важно соблюдать определенные правила, чтобы избежать неприятностей с законом.

Об этом сообщил NewsAuto.

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Зона стеклоочистителей

В частности, согласно украинскому законодательству, крепление видеорегистратора в зоне стеклоочистителей является нарушением Правил дорожного движения. Это может привести к ограничению обзора, что, в свою очередь, ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров.

За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 510 грн в соответствии со статьей 121 Административного кодекса Украины.

Нижняя часть лобового стекла

Одной из основных причин, почему установка регистратора в нижней части лобового стекла не рекомендуется, является риск, связанный с его влиянием на работу подушек безопасности. В случае аварии, такое устройство может помешать их срабатыванию, что значительно повышает риск травм среди пассажиров.

Кабель питания

Еще один вопрос, который стоит учесть при установке видеорегистратора, — управление кабелем питания. Провисающий кабель может стать серьезным нарушением, особенно если он мешает обзору через лобовое стекло. Поэтому желательно монтировать его так, чтобы он не мешал водителю во время движения.

Место для видеорегистратора

Рекомендуется размещать видеорегистратор за зеркалом заднего вида или рядом с ним. Таким образом, устройство не будет мешать обзору и не окажется на пути работы систем безопасности автомобиля.

Дополнительно, важно правильно настроить камеру, чтобы она охватывала дорогу и переднюю часть авто, без помех для водителя.

Ранее мы писали, за какую остановку на дороге водителю грозит штраф в 2025 году. Также сообщалось, что полиция усиливает ответственность водителей за одно популярное нарушение.