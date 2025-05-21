Появилась новая система контроля над популярными нарушениями водителей

Светофор. Фото: УНИАН

До конца этого года МВД внедрит новую систему контроля над водителями, которые нарушают правила, проезжая на красный и желтый сигналы светофоров. Теперь такие действия автомобилистов будут автоматически фиксировать камеры.

Об этом сообщило сообщество "Кампания "За безопасные дороги".

Реклама

Читайте также:

Как будут фиксировать нарушения

Начальница отдела администрирования системы автоматической фиксации ГУ "Центр инфраструктуры и технологий МВД" Ануш Билошицкая рассказала, что до конца года заработает контроль нарушения ПДД за проезд на запрещающий сигнал светофора камерами автоматической фиксации.

Сейчас происходит тестирование и настройка комплексов для работы с нарушениями проезда на красный и желтый сигнал светофора, за что предусмотрен штраф в размере 510 грн. По словам Белошицкой, под новые задачи используют уже имеющиеся камеры.

Когда проезд на красный разрешается

Действующие Правила дорожного движения предусматривают три случая, когда водитель может ехать на запрещающие сигналы светофора:

По сигналу регулировщика. Ведь его требования имеют преимущество перед сигналами светофоров и являются обязательными для выполнения.

Ведь его требования имеют преимущество перед сигналами светофоров и являются обязательными для выполнения. Во время завершения маневра. Когда водитель начал движение на зеленый сигнал, но застрял в пробке или из-за препятствий не успел завершить маневр до смены сигнала.

Когда водитель начал движение на зеленый сигнал, но застрял в пробке или из-за препятствий не успел завершить маневр до смены сигнала. Избежание аварийной ситуации. Если при приближении к светофору красный свет включился слишком поздно, а резкое торможение создало бы угрозу ДТП.

Ранее эксперты объяснили, как водителю не получить штраф за не пристегнутый ремень безопасности. Также мы писали, что означает странный красный плюс на светофоре.