Как водителю избежать штрафа за непристегнутый ремень безопасности

Водитель без ремня безопасности. Фото: freepik.com

Часть украинских водителей упорно не желают использовать ремни безопасности, несмотря на то, что они снижают вероятность гибели водителя во время серьезной аварии на 45-50%. За такое нарушение Правил дорожного движения предусмотрен штраф 510 грн, но не все автомобилисты получают такое наказание.

Об этом сообщил GSMinfo.

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Как доказать нарушение

Чтобы законно привлечь водителя (или пассажиров) к ответственности за не пристегнутый ремень, правоохранитель должен предоставить доказательства того, что нарушение было совершено именно во время движения автомобиля. Доказательством может быть, например, видеозапись с камеры.

Если нарушение не зафиксировано на фото или видео, водитель (или пассажир) может заявить, что отстегнулся для удобства как только его остановила полиция. А штрафы без надлежащих доказательств часто отменяются в суде.

Важнее штрафа

Опытные патрульные не всегда рискуют выписывать штраф без надлежащей доказательной базы. Обычно такие нарушения фиксируются в отношении водителей, которые не знают своих прав или боятся спорить с полицейскими и готовы сразу признать вину.

Так или иначе, но всегда следует учитывать, что использование ремня является не прихотью полиции, а прежде всего вопросом безопасности водителя и пассажиров авто. Поэтому, несмотря на возможности избежать штрафа, лучшим будет просто всегда пристегиваться.

Ранее мы писали, где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности. Также эксперты объяснили, зачем чистить ремни безопасности в авто и как это сделать.