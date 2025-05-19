Как водителю избежать штрафа за непристегнутый ремень безопасности

Как не получить штраф за не пристегнутый ремень безопасности
Часть украинских водителей упорно не желают использовать ремни безопасности, несмотря на то, что они снижают вероятность гибели водителя во время серьезной аварии на 45-50%. За такое нарушение Правил дорожного движения предусмотрен штраф 510 грн, но не все автомобилисты получают такое наказание.
Об этом сообщил GSMinfo.
Как доказать нарушение
Чтобы законно привлечь водителя (или пассажиров) к ответственности за не пристегнутый ремень, правоохранитель должен предоставить доказательства того, что нарушение было совершено именно во время движения автомобиля. Доказательством может быть, например, видеозапись с камеры.
Если нарушение не зафиксировано на фото или видео, водитель (или пассажир) может заявить, что отстегнулся для удобства как только его остановила полиция. А штрафы без надлежащих доказательств часто отменяются в суде.
Важнее штрафа
Опытные патрульные не всегда рискуют выписывать штраф без надлежащей доказательной базы. Обычно такие нарушения фиксируются в отношении водителей, которые не знают своих прав или боятся спорить с полицейскими и готовы сразу признать вину.
Так или иначе, но всегда следует учитывать, что использование ремня является не прихотью полиции, а прежде всего вопросом безопасности водителя и пассажиров авто. Поэтому, несмотря на возможности избежать штрафа, лучшим будет просто всегда пристегиваться.
Ранее мы писали, где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности. Также эксперты объяснили, зачем чистить ремни безопасности в авто и как это сделать.
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