Як водію уникнути штрафу за непристебнутий ремінь безпеки

Водій без ременя безпеки. Фото: freepik.com

Частина українських водіїв вперто не бажають використовувати ремені безпеки, попри те, що вони знижують ймовірність загибелі водія під час серйозної аварії на 45-50%. За таке порушення Правил дорожнього руху передбачений штраф 510 грн, але не всі автомобілісти отримують таке покарання.

Про це повідомив GSMinfo.

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Як довести порушення

Щоб законно притягнути водія (або пасажирів) до відповідальності за непристебнутий ремінь, правоохоронець має надати докази того, що порушення було скоєно саме під час руху автомобіля. Доказом може бути, наприклад, відеозапис з камери.

Якщо порушення не зафіксовано на фото або відео, водій (або пасажир) може заявити, що відстебнувся для зручності щойно його зупинила поліція. А штрафи без належних доказів часто скасовуються в суді.

Важливіше за штраф

Досвідчені патрульні не завжди ризикують виписувати штраф без належної доказової бази. Зазвичай такі порушення фіксуються щодо водіїв, які не знають своїх прав або бояться сперечатися з поліціянтами та готові одразу визнати провину.

Хай там як, але завжди слід зважати на те, що використання ременя є не примхою поліції, а насамперед питанням безпеки водія та пасажирів авто. Тому, попри можливості уникнути штрафу, найкращим буде просто завжди пристібатися.

Раніше ми писали, де водіям можна не користуватися ременями безпеки. Також експерти пояснили, навіщо чистити ремені безпеки в авто та як це зробити.