Зʼявилася нова система контролю над популярними порушеннями водіїв

Світлофор. Фото: УНІАН

До кінця цього року МВС впровадить нову систему контролю над водіями, які порушують правила, проїжджаючи на червоний та жовтий сигнали світлофорів. Тепер такі дії автомобілістів будуть автоматично фіксувати камери.

Про це повідомила спільнота "Кампанія "За безпечні дороги".

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Як фіксуватимуть порушення

Начальниця відділу адміністрування системи автоматичної фіксації ДУ "Центр інфраструктури та технологій МВС" Ануш Білошицька розповіла, що до кінця року запрацює контроль порушення ПДР за проїзд на заборонений сигнал світлофора камерами автоматичної фіксації.

Наразі відбувається тестування та налаштовання комплексів для роботи з порушеннями проїзду на червоний та жовтий сигнал світлофора, за що передбачено штраф у розмірі 510 грн. За словами Білошицької, під нові задачі використають вже наявні камери.

Коли проїзд на червоний дозволяється

Чині Правила дорожнього руху передбачають три випадки, коли водій може їхати на заборонні сигнали світлофора:

За сигналом регулювальника. Адже його вимоги мають перевагу перед сигналами світлофорів та є обов’язковими для виконання.

Адже його вимоги мають перевагу перед сигналами світлофорів та є обов’язковими для виконання. Під час завершення маневру. Коли водій почав рух на зелений сигнал, але застряг у заторі або через перешкоди не встиг завершити маневр до зміни сигналу.

Коли водій почав рух на зелений сигнал, але застряг у заторі або через перешкоди не встиг завершити маневр до зміни сигналу. Уникнення аварійної ситуації. Якщо під час наближення до світлофора червоне світло увімкнулося занадто пізно, а різке гальмування створило б загрозу ДТП.

Раніше експерти пояснили, як водію не отримати штраф за непристебнутий ремінь безпеки. Також ми писали, що означає дивний червоний плюс на світлофорі.