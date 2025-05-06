Дивний червоний плюс на світлофорі: що він означає для водіїв

Грецький хрест. Фото: Anita Da Silva/flickr.com

Принцип роботи світлофорів гарно знайомий навіть маленьким дітям, й здивувати тут когось складно. Втім, є сигнали, які можуть стати несподіванкою для багатьох, зокрема червоний плюс, який зустрічається в деяких країнах Європи.

Про це повідомив Auto Swiat.

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Грецький хрест

Без світлофорів їзда по дорогах була б набагато складнішою та небезпечнішою. Тут немає нічого складного: червоний, жовтий, зелений.

Стає гірше, коли з’являються додаткові світлові сигнали. В Україні — це, в основному, стрілки у додаткових секціях світлофорів. Тут теж все просто, хоча проблеми час од часу виникають.

Однак в інших країнах є сигнали, які можуть заплутати недосвідчених водіїв. Прикладом є світлофор із червоним знаком "плюс", який зустрічається, наприклад, у Парижі, та називається "грецький хрест".

Як розуміти сигнал

Цей пристрій або вимкнений, або показує лише червоний плюс. Попри свій колір, він не забороняє проїзд. Цей сигнал призначений для водіїв, що здійснюють лівий поворот на перехресті. Він сигналізує, що для транспорту з зустрічного напрямку горить червоне світло. Тобто на перехресті дозвільний сигнал світлофора для однієї групи може вмикатися раніше, ніж для машин на зустрічній смузі.

Фази сигналу:

Плюс активований : для автомобілів, що рухаються з протилежного напрямку, горить червоне світло, тому поворот ліворуч не створює ризику зіткнення.

: для автомобілів, що рухаються з протилежного напрямку, горить червоне світло, тому поворот ліворуч не створює ризику зіткнення. Немає сигналу: можуть наближатися автомобілі з протилежного напрямку, тому потрібно бути особливо обережним під час повороту ліворуч.

Використання цього додаткового сигналу згладжує потік транспорту, що призводить до зменшення заторів у години пік. У містах з великою транспортною завантаженістю — це корисний інструмент.

Раніше юристи пояснили, коли водіїв не штрафують за проїзд на червоний сигнал світлофора. Також ми писали, як зупинитися на червоний, щоб не пошкодити автомобіль.