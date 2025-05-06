Странный красный плюс на светофоре: что он означает для водителей

Греческий крест. Фото: Anita Da Silva/flickr.com

Принцип работы светофоров хорошо знаком даже маленьким детям, и удивить здесь кого-то сложно. Впрочем, есть сигналы, которые могут стать неожиданностью для многих, в частности красный плюс, встречающийся в некоторых странах Европы.

Об этом сообщил Auto Swiat.

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Греческий крест

Без светофоров езда по дорогам была бы гораздо сложнее и опаснее. Здесь нет ничего сложного: красный, желтый, зеленый.

Становится хуже, когда появляются дополнительные световые сигналы. В Украине — это, в основном, стрелки в дополнительных секциях светофоров. Здесь тоже все просто, хотя проблемы время от времени возникают.

Однако в других странах есть сигналы, которые могут запутать неопытных водителей. Примером является светофор с красным знаком "плюс", который встречается, например, в Париже, и называется "греческий крест".

Как понимать сигнал

Это устройство либо выключено, либо показывает только красный плюс. Несмотря на свой цвет, он не запрещает проезд. Этот сигнал предназначен для водителей, осуществляющих левый поворот на перекрестке. Он сигнализирует, что для транспорта со встречного направления горит красный свет. То есть на перекрестке разрешительный сигнал светофора для одной группы может включиться раньше, чем для машин на встречной полосе.

Фазы сигнала:

Плюс активирован : для автомобилей, движущихся с противоположного направления, горит красный свет, поэтому поворот налево не создает риска столкновения.

: для автомобилей, движущихся с противоположного направления, горит красный свет, поэтому поворот налево не создает риска столкновения. Нет сигнала: могут приближаться автомобили с противоположного направления, поэтому нужно быть особенно осторожным при повороте налево.

Использование этого дополнительного сигнала сглаживает поток транспорта, что приводит к уменьшению пробок в часы пик. В городах с большой транспортной загруженностью — это полезный инструмент.

Ранее юристы объяснили, когда водителей не штрафуют за проезд на красный сигнал светофора. Также мы писали, как остановиться на красный, чтобы не повредить автомобиль.