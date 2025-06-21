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Главная Авто Какой штраф за запасное колесо в Украине

Какой штраф за запасное колесо в Украине

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Дата публикации 21 июня 2025 01:21
Когда водитель может получить штраф за запасное колесо
Запасное колесо. Фото: capitalone.com
Ключові моменти Почему штрафуют за запаску Как избежать штрафа

Сегодня водителю за запасное колесо, срок годности которого остался далеко в прошлом, могут выписать штраф. Таким образом полиция усиливает контроль над техническим состоянием легковых автомобилей.

Об этом сообщил Autodosug.

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Почему штрафуют за запаску

Обычно водители хранят запасное колесо в багажнике автомобиля и не проверяют его состояние годами. Но резина имеет ограниченный срок эксплуатации, который не превышает пяти лет, даже если колесо не использовалось. Со временем шина теряет эластичность, покрывается микротрещинами и перестает быть безопасной для езды.

Согласно статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штраф за эксплуатацию автомобиля с технически неисправной шиной составляет от 340 до 510 грн. Если хотя бы одна шина на авто, включая запасную, имеет повреждения или непригодна к использованию — это является основанием для составления протокола.

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Как избежать штрафа

Нужно хранить запасное колесо в сухом и чистом багажнике. Если запаске более пяти лет, то ее лучше заменить. Для этого стоит проверять дату изготовления резины, которая указана на боковой поверхности шины — четыре цифры (неделя и год производства).

Если покрышке менее пяти лет, все равно нужно периодически обращать внимание на ее внешний вид. Трещины, глубокие потертости или вздутия являются признаками того, что колесо уже не пригодно к использованию, но являются основанием для наложения штрафа.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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