Какой размер штрафа за детское автокресло в 2025 году

Ребенок в автокресле. Фото: freepik.com

Использование автокресел для перевозки детей является не только требованием законодательства, но и мерой, существенно повышающей безопасность во время путешествий. Автокресла помогают предотвратить травмы в случае аварии и обеспечивают комфорт ребенка.

Какая ответственность водителя предусмотрена за нарушение правил перевозки детей, сообщили Факты ICTV.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, правильно установленное детское автокресло во время аварии снижает вероятность смерти младенца примерно на 70%, а ребенка старшего возраста — на 54-80%. Обидно, что не все водители придерживаются таких стандартов безопасности.

Нарушениями считаются перевозки детей, рост которых меньше 145 см, или не достигших 12-летнего возраста, в транспортных средствах без использования специальных детских удерживающих систем (автокресел или бустеров), позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.

Какой штраф предусмотрен

Согласно ч. 10 ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях нарушение правил перевозки детей влечет за собой наложение на водителя штрафа 510 грн.

Повторное совершение нарушения в течение года, согласно КУоАП (ч. 10 ст. 121), предусматривает штраф в размере 850 грн.

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