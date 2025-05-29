Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Авто Какой штраф для водителя за детское автокресло в 2025 году

Какой штраф для водителя за детское автокресло в 2025 году

Ua en ru
Дата публикации 29 мая 2025 01:20
Какой размер штрафа за детское автокресло в 2025 году
Ребенок в автокресле. Фото: freepik.com

Использование автокресел для перевозки детей является не только требованием законодательства, но и мерой, существенно повышающей безопасность во время путешествий. Автокресла помогают предотвратить травмы в случае аварии и обеспечивают комфорт ребенка.

Какая ответственность водителя предусмотрена за нарушение правил перевозки детей, сообщили Факты ICTV.

Реклама
Читайте также:

Требования по перевозке детей

По данным Всемирной организации здравоохранения, правильно установленное детское автокресло во время аварии снижает вероятность смерти младенца примерно на 70%, а ребенка старшего возраста — на 54-80%. Обидно, что не все водители придерживаются таких стандартов безопасности.

Нарушениями считаются перевозки детей, рост которых меньше 145 см, или не достигших 12-летнего возраста, в транспортных средствах без использования специальных детских удерживающих систем (автокресел или бустеров), позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.

Какой штраф предусмотрен

Согласно ч. 10 ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях нарушение правил перевозки детей влечет за собой наложение на водителя штрафа 510 грн.

Повторное совершение нарушения в течение года, согласно КУоАП (ч. 10 ст. 121), предусматривает штраф в размере 850 грн.

Ранее мы писали, какой штраф предусмотрен за автомобильный видеорегистратор в Украине. Также сообщали, за какое популярное нарушение украинских водителей начали чаще штрафовать.

дети авто штраф штрафы автомобиль водители
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /