Який розмір штрафу за дитяче автокрісло у 2025 році

Дитина в автокріслі. Фото: freepik.com

Використання автокрісел для перевезення дітей є не лише вимогою законодавства, а й заходом, що суттєво підвищує безпеку під час подорожей. Автокрісла допомагають запобігти травмам у разі аварії та забезпечують комфорт дитини.

Яка відповідальність водія передбачена за порушення правил перевезення дітей, повідомили Факти ICTV.

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Вимоги щодо перевезення дітей

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, правильно встановлене дитяче автокрісло під час аварії знижує ймовірність смерті немовляти приблизно на 70%, а дитини старшого віку — на 54-80%. Прикро, що не всі водії дотримуються таких стандартів безпеки.

Порушеннями вважаються перевезення дітей, зріст яких менше за 145 см або тих, які не досягли 12-річного віку, у транспортних засобах без використання спеціальних дитячих утримувальних систем (автокрісел чи бустерів), що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки.

Який штраф передбачений

Відповідно до ч. 10 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення правил перевезення дітей тягне за собою накладення на водія штрафу 510 грн.

Повторне вчинення порушення протягом року, згідно з КУпАП (ч. 10 ст. 121), передбачає штраф у розмірі 850 грн.

Раніше ми писали, який штраф передбачений за автомобільний відеореєстратор в Україні. Також повідомляли, за яке популярне порушення українських водіїв почали частіше штрафувати.