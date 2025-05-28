В Україні значно збільшать штраф для водіїв за найпопулярніше порушення

Автомобілі на дорозі. Фото: УНІАН

В Україні пропонують переглянути систему покарання за перевищення швидкості руху на дорогах. За порушення передбачаються жорсткіші штрафні санкції та навіть позбавлення водія прав.

Такі положення містяться у новому законопроєкті №13314, який знаходиться на розгляді у Верховній Раді.

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Чим обґрунтовують

У 2024 році перевищення швидкості стало одним із найнебезпечніших порушень на українських дорогах.

За даними Національної поліції, це правопорушення стало причиною смерті 1 770 людей з 3 202 загиблих унаслідок ДТП, що становить 55% усіх смертей на дорогах. Також 12 624 особи отримали травми з 32 023 унаслідок дорожньо-транспортних пригод, що складає майже 40% усіх випадків.

Сьогодні Кодекс України про адміністративні правопорушення не враховує ступінь небезпеки, яку створює перевищення швидкості для учасників дорожнього руху. За чинними нормами, штрафи за перевищення швидкості на 20 км/год можуть бути сприйняті як невелике порушення, що фактично призводить до зловживання з боку водіїв.

Нова градація штрафів

Перевищення на 10 км/год — 340 грн.

Перевищення на 20 км/год — 680 грн.

Перевищення на 30 км/год — 1360 грн.

Перевищення на 40 км/год — 1700 грн.

Перевищення на 60 км/год — 2720 грн.

Перевищення на 80 км/год — 3400 грн.

Якщо перевищення швидкості призвело до створення аварійної ситуації, водію може бути накладено покарання у вигляді позбавлення права керування на термін від 6 місяців до 1 року.

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