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Штраф для водителей за популярное нарушение значительно возрастет

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Дата публикации 28 мая 2025 09:22
В Украине значительно увеличат штраф для водителей за популярное нарушение
Автомобили на дороге. Фото: УНИАН

В Украине предлагают пересмотреть систему наказания за превышение скорости движения на дорогах. За нарушение предусматриваются более жесткие штрафные санкции и даже лишение водителя прав.

Такие положения содержатся в новом законопроекте №13314, который находится на рассмотрении в Верховной Раде.

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Чем обосновывают

В 2024 году превышение скорости стало одним из самых опасных нарушений на украинских дорогах.

По данным Национальной полиции, это правонарушение стало причиной смерти 1 770 человек из 3 202 погибших в результате ДТП, что составляет 55% всех смертей на дорогах. Также 12 624 человека получили травмы из 32 023 в результате дорожно-транспортных происшествий, что составляет почти 40% всех случаев.

Сегодня Кодекс Украины об административных правонарушениях не учитывает степень опасности, которую создает превышение скорости для участников дорожного движения. По действующим нормам, штрафы за превышение скорости на 20 км/ч могут быть восприняты как небольшое нарушение, что фактически приводит к злоупотреблению со стороны водителей.

Новая градация штрафов

  • Превышение на 10 км/ч — 340 грн.
  • Превышение на 20 км/ч — 680 грн.
  • Превышение на 30 км/ч — 1360 грн.
  • Превышение на 40 км/ч — 1700 грн.
  • Превышение на 60 км/ч — 2720 грн.
  • Превышение на 80 км/ч — 3400 грн.

Если превышение скорости привело к созданию аварийной ситуации, водителю может быть наложено наказание в виде лишения права на срок от 6 месяцев до 1 года.

Ранее мы писали, за какую остановку на дороге водителю грозит штраф в 2025 году. Также юристы объяснили, как водителю не получить штраф за не пристегнутый ремень безопасности.

ДТП авария авто штраф штрафы автомобиль водители
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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