Что в подержанном авто невозможно отремонтировать

Запаска в отсеке. Фото: 106sttire.com

Популярный телеведущий программы Wheeler Dealers Майк Брюэр рассказал об одной части транспортного средства, которую никогда нельзя должным образом починить. По его опыту, деформация отсека запасного колеса в багажнике является необратимой.

Об этом написал Express.

Реклама

Читайте также:

Знак для покупателей

Ведущий отметил, что выравнивание этого участка до нужной формы будет бесполезным, если авто получит повреждения задней части кузова.

Кроме того, что это является головной болью для участников водителей, попавших в аварию, это также благословение для тех, кто покупает подержанный автомобиль.

По словам Майка, этот участок является одним из первых мест, на которые он обращает внимание при заключении сделки, так как он указывает на то, было ли транспортное средство участником ДТП.

Также читайте:

Недорогие подержанные кроссоверы, которые стоит обходить стороной

Заменить двигатель или купить другое авто: что лучше

Советы ведущего

"Отсек для запасного колеса в багажнике изготавливался на заводе методом штамповки, поэтому он идеально круглый. Если задняя часть автомобиля разбита, владелец не сможет ее привести в порядок, пусть даже обратится за услугой к лучшему жестянщику и шлифовщику панелей в мире. Так, как было на заводе уже не будет. Поэтому я всегда смотрю внутрь отсека запасного колеса", — подытожил Брюэр.

Майк Брюэр. Фото: X/@MikeBrewer

Также читайте:

Назван идеальный пробег для подержанного автомобиля

Подержанные автомобили с минимальным количеством поломок