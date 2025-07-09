Бюджетные подержанные кроссоверы, которые стоит обходить стороной

Недорогие подержанные кроссоверы, которые стоит обходить стороной
Покупка недорогого подержанного кроссовера может превратиться в приобретение за собственные средства больших потенциальных проблем, поэтому лучше потратить немного больше на старте, чтобы избежать значительно больших затрат в будущем. Эксперты назвали бюджетные автомобили, которые часто ломаются и имеют высокую стоимость ремонта.
Об этом написал SUV News.
Chevrolet Captiva (2007-2014)
Кроссовер кажется привлекательным вариантом благодаря своим большим размерам и доступной цене. Однако не стоит торопиться с покупкой.
Владельцы автомобиля жалуются на ненадежный дизельный двигатель 2.0 или 2.2, который отмечается повышенным расходом масла. Частые проблемы с перегревающейся автоматической коробкой передач могут привести к дорогостоящему ремонту.
Наконец, водители сталкиваются с выходом из строя турбины, а также проблемами с электроникой и коррозией кузова. Все это создает существенные неудобства для автомобилистов.
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Dacia Duster (2010-2013)
Первое поколение Duster славится своей доступной ценой и статусом народного кроссовера.
Впрочем, первые версии имеют ряд серьезных недостатков. Особенно уязвимыми оказались дизельные и полноприводные модели, которые часто ломаются после пробега 100 000-150 000 км.
Среди типичных проблем — слабый задний редуктор и низкое качество лакокрасочного покрытия, что приводит к быстрому появлению ржавчины.
Также большой неприятностью являются сбои в работе системы полного привода. Дополнительно, дешевый пластик в салоне изнашивается быстро, из-за чего общее впечатление от автомобиля остается негативным.
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