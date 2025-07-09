Бюджетні вживані кросовери, які варто оминати

2013 Chevrolet Captiva Фото: edmunds.com

Купівля недорогого вживаного кросовера може перетворитися на придбання за власні кошти великих потенційних проблем, тому краще витратити трохи більше на старті, щоб уникнути значно більших витрат у майбутньому. Експерти назвали бюджетні автомобілі, які часто ламаються та мають високу вартість ремонту.

Про це написав SUV News.

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Chevrolet Captiva (2007–2014)

Фото: topspeed.com

Кросовер здається привабливим варіантом завдяки своїм великим розмірам та доступній ціні. Однак не варто квапитися з покупкою.

Власники автомобіля скаржаться на ненадійний дизельний двигун 2.0 або 2.2, який відзначається підвищеною витратою оливи. Часті проблеми з автоматичною коробкою передач, що перегрівається, можуть призвести до дорогого ремонту.

Нарешті, водії стикаються з виходом з ладу турбіни, а також проблемами з електронікою та корозією кузова. Усе це створює суттєві незручності для автомобілістів.

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Dacia Duster (2010–2013)

Фото: auto-abc.eu

Перше покоління Duster славиться своєю доступною ціною та статусом народного кросовера.

Втім, перші версії мають низку серйозних недоліків. Особливо вразливими виявилися дизельні та повнопривідні моделі, які часто ламаються після пробігу 100 000–150 000 км.

Серед типових проблем — слабкий задній редуктор та низька якість лакофарбового покриття, що призводить до швидкого появи іржі.

Також великою неприємністю є збої в роботі системи повного приводу. Додатково, дешевий пластик в салоні зношується швидко, через що загальне враження від автомобіля залишається негативним.

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