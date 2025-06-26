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Головна Авто Найгірші вживані кросовери, які варто оминати стороною

Найгірші вживані кросовери, які варто оминати стороною

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 17:32
Пʼять вживаних кросоверів, від яких слід триматися якнайдалі
Продаж вживаних кросоверів. Фото: wapcar.my
Ключові моменти Nissan Qashqai (1.2 DIG-T, 2013–2019) Renault Duster (1.5 dCi, 2010–2018) Peugeot 3008 (1.6 HDi, 2009–2016) Citroën C4 Aircross (1.6 HDi, 2012–2017) Fiat 500X (1.3 MultiJet, 2014–2019)

Бюджетні вживані кросовери приваблюють водіїв можливістю отримати практичний транспортний засіб за меншу ціну. Але є низка моделей, які варто досліджувати дуже прискіпливо перед купівлею, або взагалі не розглядати як варіант.

Про це написав SUV News

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Nissan Qashqai (1.2 DIG-T, 2013–2019)

Nissan Qashqai
Фото: autoua.net

Модель з бензиновим двигуном 1.2 DIG-T (115 к.с.) на вторинному ринку пропонують від 10 000 доларів. Але цей мотор страждає від надмірного споживання оливи (до 1 л/1000 км) та проблем з ланцюгом ГРМ (виникають на 60 000–80 000 км пробігу). Є скарги на поломки турбіни та ремонти від 1000 доларів. Варіатор CVT також часто виходить з ладу до 100 000 км.

Renault Duster (1.5 dCi, 2010–2018)

Renault Duster
Фото: cars.co.za

Вживане авто з дизельним двигуном 1.5 dCi (90–110 к.с.) має доступну ціну від 9000 доларів. Але вважається, що дизель надто чутливий до якості пального, а це призводить до поломок форсунок та турбіни до 80 000 км. Також власники говорять про проблеми з EGR-клапаном та дорогі ремонти від 800 доларів.

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Peugeot 3008 (1.6 HDi, 2009–2016)

Peugeot 3008
Фото: largus.fr

Досить комфортний кросовер з дизельним двигуном 1.6 HDi (110–115 к.с.) продають від 8000 доларів. Але мотор авто часто страждає від проблем з системою EGR та сажовим фільтром, які починаються до 70 000 км. Також водії скаржаться на несправності турбіни та електрики. Ремонт моделі може коштувати близько 1 200 доларів, при цьому машина не часто проїжджає 100 000 км без серйозних фінансових вкладень.

Citroën C4 Aircross (1.6 HDi, 2012–2017)

Citroën C4 Aircross
Фото: largus.fr

Авто з дизельним двигуном 1.6 HDi (114 к.с.) продають за ціною від 10 000 доларів на вторинному ринку. Його силовий агрегат страждає від проблем з паливною системою та турбонаддувом ще до 80 000 км. Власники вказують на ненадійну електроніку та часті збої в системі вприску. Ремонт турбіни або форсунок може коштувати до 1 500 доларів.

Fiat 500X (1.3 MultiJet, 2014–2019)

Fiat 500X
Фото: cars.co.za

Машина з дизельним двигуном 1.3 MultiJet (95 к.с.) коштує від 11 000 доларів. Втім, цей мотор схильний до поломок EGR-клапана та турбіни до 60 000 км. Також користувачі говорять про дешеві матеріали салону та про проблеми з електрикою, а ремонт може коштувати до 1000 доларів.

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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