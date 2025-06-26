Пʼять вживаних кросоверів, від яких слід триматися якнайдалі

Продаж вживаних кросоверів. Фото: wapcar.my

Бюджетні вживані кросовери приваблюють водіїв можливістю отримати практичний транспортний засіб за меншу ціну. Але є низка моделей, які варто досліджувати дуже прискіпливо перед купівлею, або взагалі не розглядати як варіант.

Про це написав SUV News

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Nissan Qashqai (1.2 DIG-T, 2013–2019)

Фото: autoua.net

Модель з бензиновим двигуном 1.2 DIG-T (115 к.с.) на вторинному ринку пропонують від 10 000 доларів. Але цей мотор страждає від надмірного споживання оливи (до 1 л/1000 км) та проблем з ланцюгом ГРМ (виникають на 60 000–80 000 км пробігу). Є скарги на поломки турбіни та ремонти від 1000 доларів. Варіатор CVT також часто виходить з ладу до 100 000 км.

Renault Duster (1.5 dCi, 2010–2018)

Фото: cars.co.za

Вживане авто з дизельним двигуном 1.5 dCi (90–110 к.с.) має доступну ціну від 9000 доларів. Але вважається, що дизель надто чутливий до якості пального, а це призводить до поломок форсунок та турбіни до 80 000 км. Також власники говорять про проблеми з EGR-клапаном та дорогі ремонти від 800 доларів.

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Peugeot 3008 (1.6 HDi, 2009–2016)

Фото: largus.fr

Досить комфортний кросовер з дизельним двигуном 1.6 HDi (110–115 к.с.) продають від 8000 доларів. Але мотор авто часто страждає від проблем з системою EGR та сажовим фільтром, які починаються до 70 000 км. Також водії скаржаться на несправності турбіни та електрики. Ремонт моделі може коштувати близько 1 200 доларів, при цьому машина не часто проїжджає 100 000 км без серйозних фінансових вкладень.

Citroën C4 Aircross (1.6 HDi, 2012–2017)

Фото: largus.fr

Авто з дизельним двигуном 1.6 HDi (114 к.с.) продають за ціною від 10 000 доларів на вторинному ринку. Його силовий агрегат страждає від проблем з паливною системою та турбонаддувом ще до 80 000 км. Власники вказують на ненадійну електроніку та часті збої в системі вприску. Ремонт турбіни або форсунок може коштувати до 1 500 доларів.

Fiat 500X (1.3 MultiJet, 2014–2019)

Фото: cars.co.za

Машина з дизельним двигуном 1.3 MultiJet (95 к.с.) коштує від 11 000 доларів. Втім, цей мотор схильний до поломок EGR-клапана та турбіни до 60 000 км. Також користувачі говорять про дешеві матеріали салону та про проблеми з електрикою, а ремонт може коштувати до 1000 доларів.

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