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Головна Авто Кращі вживані кросовери та позашляховики за 10 000 доларів

Кращі вживані кросовери та позашляховики за 10 000 доларів

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 17:33
Надійні вживані кросовери та позашляховики за ціною до 10 000 доларів
Продаж вживаних авто. Фото: wah.ua
Ключові моменти Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Sport Nissan Terrano Suzuki Grand Vitara

Зростання цін на нові машини змушує автолюбителів звертатися до вторинного ринку, де особливо популярними залишаються вживані кросовери та позашляховики, які поєднують стійкість до складних дорожніх умов з комфортом сімейного авто. З бюджетом до 10 000 доларів в Україні все ще можна знайти перевірені часом варіанти в гарному технічному стані.

Про це написав Ampercar.

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Фото: wikimedia.org

Японський повнопривідний автомобіль, який заслужено вважається одним з найвитриваліших позашляховиків у світі. Його просторий салон забезпечує комфорт для всіх пасажирів, а відмінна прохідність дозволяє впевнено долати будь-які перешкоди.

Mitsubishi Pajero Sport

Кращі вживані кросовери та позашляховики за 10 000 доларів - фото 2
Фото: infocar.ua

Менш габаритна, але не менш надійна версія класичного Pajero. Цей позашляховик ідеально підходить як для щоденного використання в міських умовах, так і для подорожей на природу. Завдяки продуманій конструкції та високим показникам прохідності, Pajero Sport забезпечує комфорт та впевненість на будь-яких маршрутах.

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Nissan Terrano
Фото: parkers.co.uk

Практичний та недорогий в обслуговуванні компактний кросовер, який забезпечує комфорт та надійність. Його міцна конструкція робить його ідеальним для повсякденних поїздок та легкого бездоріжжя. Простота конструкції полегшує ремонт та обслуговування.

Suzuki Grand Vitara

Suzuki Grand Vitara
Фото: wikimedia.org

Компактний кросовер, який відрізняється повноцінним повним приводом та відмінною адаптацією як для міських умов, так і для перетнутої місцевості. Він споживає помірну кількість пального, а доступні запчастини сприяють легкому обслуговуванню.

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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