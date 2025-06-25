Надійні вживані кросовери та позашляховики за ціною до 10 000 доларів

Продаж вживаних авто. Фото: wah.ua

Зростання цін на нові машини змушує автолюбителів звертатися до вторинного ринку, де особливо популярними залишаються вживані кросовери та позашляховики, які поєднують стійкість до складних дорожніх умов з комфортом сімейного авто. З бюджетом до 10 000 доларів в Україні все ще можна знайти перевірені часом варіанти в гарному технічному стані.

Про це написав Ampercar.

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Фото: wikimedia.org

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Mitsubishi Pajero Sport

Фото: infocar.ua

Менш габаритна, але не менш надійна версія класичного Pajero. Цей позашляховик ідеально підходить як для щоденного використання в міських умовах, так і для подорожей на природу. Завдяки продуманій конструкції та високим показникам прохідності, Pajero Sport забезпечує комфорт та впевненість на будь-яких маршрутах.

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Фото: parkers.co.uk

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Фото: wikimedia.org

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