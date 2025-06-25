Надійні вживані кросовери та позашляховики за ціною до 10 000 доларів

Кращі вживані кросовери та позашляховики за 10 000 доларів
Зростання цін на нові машини змушує автолюбителів звертатися до вторинного ринку, де особливо популярними залишаються вживані кросовери та позашляховики, які поєднують стійкість до складних дорожніх умов з комфортом сімейного авто. З бюджетом до 10 000 доларів в Україні все ще можна знайти перевірені часом варіанти в гарному технічному стані.
Про це написав Ampercar.
Mitsubishi Pajero
Японський повнопривідний автомобіль, який заслужено вважається одним з найвитриваліших позашляховиків у світі. Його просторий салон забезпечує комфорт для всіх пасажирів, а відмінна прохідність дозволяє впевнено долати будь-які перешкоди.
Mitsubishi Pajero Sport
Менш габаритна, але не менш надійна версія класичного Pajero. Цей позашляховик ідеально підходить як для щоденного використання в міських умовах, так і для подорожей на природу. Завдяки продуманій конструкції та високим показникам прохідності, Pajero Sport забезпечує комфорт та впевненість на будь-яких маршрутах.
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Nissan Terrano
Практичний та недорогий в обслуговуванні компактний кросовер, який забезпечує комфорт та надійність. Його міцна конструкція робить його ідеальним для повсякденних поїздок та легкого бездоріжжя. Простота конструкції полегшує ремонт та обслуговування.
Suzuki Grand Vitara
Компактний кросовер, який відрізняється повноцінним повним приводом та відмінною адаптацією як для міських умов, так і для перетнутої місцевості. Він споживає помірну кількість пального, а доступні запчастини сприяють легкому обслуговуванню.
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