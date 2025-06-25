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Главная Авто Лучшие подержанные кроссоверы и внедорожники за 10 000 долларов

Лучшие подержанные кроссоверы и внедорожники за 10 000 долларов

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 17:33
Надежные подержанные кроссоверы и внедорожники по цене до 10 000 долларов
Продажа подержанных авто. Фото: wah.ua
Ключові моменти Suzuki Grand Vitara Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Sport Nissan Terrano

Рост цен на новые машины заставляет автолюбителей обращаться на вторичный рынок, где особенно популярными остаются подержанные кроссоверы и внедорожники, которые сочетают устойчивость к сложным дорожным условиям с комфортом семейного авто. С бюджетом до 10 000 долларов в Украине все еще можно найти проверенные временем варианты в хорошем техническом состоянии.

Об этом написал Ampercar.

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Японский полноприводный автомобиль, который заслуженно считается одним из самых выносливых внедорожников в мире. Его просторный салон обеспечивает комфорт для всех пассажиров, а отличная проходимость позволяет уверенно преодолевать любые препятствия.

Mitsubishi Pajero Sport

Кращі вживані кросовери та позашляховики за 10 000 доларів - фото 2
Фото: infocar.ua

Менее габаритная, но не менее надежная версия классического Pajero. Этот внедорожник идеально подходит как для ежедневного использования в городских условиях, так и для путешествий на природу. Благодаря продуманной конструкции и высоким показателям проходимости, Pajero Sport обеспечивает комфорт и уверенность на любых маршрутах.

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Фото: wikimedia.org

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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