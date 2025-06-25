Надежные подержанные кроссоверы и внедорожники по цене до 10 000 долларов

Лучшие подержанные кроссоверы и внедорожники за 10 000 долларов
Рост цен на новые машины заставляет автолюбителей обращаться на вторичный рынок, где особенно популярными остаются подержанные кроссоверы и внедорожники, которые сочетают устойчивость к сложным дорожным условиям с комфортом семейного авто. С бюджетом до 10 000 долларов в Украине все еще можно найти проверенные временем варианты в хорошем техническом состоянии.
Об этом написал Ampercar.
Mitsubishi Pajero
Японский полноприводный автомобиль, который заслуженно считается одним из самых выносливых внедорожников в мире. Его просторный салон обеспечивает комфорт для всех пассажиров, а отличная проходимость позволяет уверенно преодолевать любые препятствия.
Mitsubishi Pajero Sport
Менее габаритная, но не менее надежная версия классического Pajero. Этот внедорожник идеально подходит как для ежедневного использования в городских условиях, так и для путешествий на природу. Благодаря продуманной конструкции и высоким показателям проходимости, Pajero Sport обеспечивает комфорт и уверенность на любых маршрутах.
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Nissan Terrano
Практичный и недорогой в обслуживании компактный кроссовер, который обеспечивает комфорт и надежность. Его прочная конструкция делает его идеальным для повседневных поездок и легкого бездорожья. Простота конструкции облегчает ремонт и обслуживание.
Suzuki Grand Vitara
Компактный кроссовер, который отличается полноценным полным приводом и отличной адаптацией как для городских условий, так и для пересеченной местности. Он потребляет умеренное количество топлива, а доступные запчасти способствуют легкому обслуживанию.
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