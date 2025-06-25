Надежные подержанные кроссоверы и внедорожники по цене до 10 000 долларов

Продажа подержанных авто. Фото: wah.ua

Рост цен на новые машины заставляет автолюбителей обращаться на вторичный рынок, где особенно популярными остаются подержанные кроссоверы и внедорожники, которые сочетают устойчивость к сложным дорожным условиям с комфортом семейного авто. С бюджетом до 10 000 долларов в Украине все еще можно найти проверенные временем варианты в хорошем техническом состоянии.

Об этом написал Ampercar.

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Фото: infocar.ua

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