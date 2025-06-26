Пять подержанных кроссоверов, от которых следует держаться подальше

Продажа подержанных кроссоверов. Фото: wapcar.my

Бюджетные подержанные кроссоверы привлекают водителей возможностью получить практичное транспортное средство за меньшую цену. Но есть ряд моделей, которые стоит исследовать очень тщательно перед покупкой, или вообще не рассматривать как вариант.

Об этом написал SUV News

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Nissan Qashqai (1.2 DIG-T, 2013-2019)

Фото: autoua.net

Модель с бензиновым двигателем 1.2 DIG-T (115 л.с.) на вторичном рынке предлагают от 10 000 долларов. Но этот мотор страдает от чрезмерного потребления масла (до 1 л/1000 км) и проблем с цепью ГРМ (возникают на 60 000-80 000 км пробега). Есть жалобы на поломки турбины и ремонты от 1000 долларов. Вариатор CVT также часто выходит из строя до 100 000 км.

Renault Duster (1.5 dCi, 2010-2018)

Фото: cars.co.za

Подержанное авто с дизельным двигателем 1.5 dCi (90-110 л.с.) имеет доступную цену от 9 000 долларов. Но считается, что дизель слишком чувствителен к качеству топлива, а это приводит к поломкам форсунок и турбины до 80 000 км. Также владельцы говорят о проблемах с EGR-клапаном и дорогих ремонтах от 800 долларов.

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Peugeot 3008 (1.6 HDi, 2009-2016)

Фото: largus.fr

Достаточно комфортный кроссовер с дизельным двигателем 1.6 HDi (110-115 л.с.) продают от 8 000 долларов. Но мотор авто часто страдает от проблем с системой EGR и сажевым фильтром, которые начинаются до 70 000 км. Также водители жалуются на неисправности турбины и электрики. Ремонт модели может стоить около 1 200 долларов, при этом машина нечасто проезжает 100 000 км без серьезных финансовых вложений.

Citroën C4 Aircross (1.6 HDi, 2012-2017)

Фото: largus.fr

Авто с дизельным двигателем 1.6 HDi (114 л.с.) продают по цене от 10 000 долларов на вторичном рынке. Его силовой агрегат страдает от проблем с топливной системой и турбонаддувом еще до 80 000 км. Владельцы указывают на ненадежную электронику и частые сбои в системе впрыска. Ремонт турбины или форсунок может стоить до 1 500 долларов.

Fiat 500X (1.3 MultiJet, 2014-2019)

Фото: cars.co.za

Машина с дизельным двигателем 1.3 MultiJet (95 л.с.) стоит от 11 000 долларов. Впрочем, этот мотор подвержен поломкам EGR-клапана и турбины до 60 000 км. Также пользователи говорят о дешевых материалах салона и о проблемах с электрикой, а ремонт может стоить до 1 000 долларов.

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