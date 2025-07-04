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Головна Авто Замінити двигун або купити інше авто: що краще

Замінити двигун або купити інше авто: що краще

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 06:00
Що краще: замінити двигун або купити інший автомобіль
Ремонт двигуна. Фото: freepik.com

Навіть добре обслуговувані двигуни автомобілів з часом відпрацьовують свій ресурс та виходять з ладу. Після цього для водія залишається три варіанти: відремонтувати двигун, якщо це можливо, повністю його замінити або купити іншу машину.

Усі варіанти розглянув Slash Gear.

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Ремонт двигуна є тривалим та трудомістким завданням, яке вимагає високої кваліфікації механіка. Часто, але не завжди, це дешевше за заміну двигуна. Втім, додатковий час, витрачений на ремонт, може зробити послугу непривабливою для людей, які не можуть дозволити собі обійтися без свого основного транспорту.

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Залежно від автомобіля, новий двигун на заміну може коштувати від 2000 до 10 000 доларів та більше. Це чимала сума, особливо для старого автомобіля, який може мати й інші проблеми, окрім несправного мотора.

Хоча новий двигун є розумним вибором, якщо машина перебуває у відмінному стані або має особливу сентиментальну цінність.

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Інший автомобіль

Порівняно з купівлею двигуна, придбання нового авто зазвичай значно дорожче. Наприклад, найдешевший новий автомобіль в США — Nissan Versa — коштує від 18 330 доларів. В Україні ціни на дешевий новий бензиновий Hyundai i10 починаються від 623 900 грн, або трохи менш як 15 000 доларів

Порівнюючи ці цифри з діапазоном цін на новий двигун, різниця стає очевидною. Але немає жодної причини купувати абсолютно новий автомобіль, адже завжди можна придбати вживане авто, що потенційно заощадить значну суму грошей.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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