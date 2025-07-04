Что лучше: заменить двигатель или купить другой автомобиль

Ремонт двигателя. Фото: freepik.com

Даже хорошо обслуживаемые двигатели автомобилей со временем отрабатывают свой ресурс и выходят из строя. После этого для водителя остается три варианта: отремонтировать двигатель, если это возможно, полностью его заменить или купить другую машину.

Все варианты рассмотрел Slash Gear.

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Новый двигатель

Ремонт двигателя является длительной и трудоемкой задачей, которая требует высокой квалификации механика. Часто, но не всегда, это дешевле замены двигателя. Впрочем, дополнительное время, потраченное на ремонт, может сделать услугу непривлекательной для людей, которые не могут позволить себе обойтись без своего основного транспорта.

В зависимости от автомобиля, новый двигатель на замену может стоить от 2000 до 10 000 долларов и более. Это немалая сумма, особенно для старого автомобиля, который может иметь и другие проблемы, кроме неисправного мотора.

Хотя новый двигатель является разумным выбором, если машина находится в отличном состоянии или имеет особую сентиментальную ценность.

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Другой автомобиль

По сравнению с покупкой двигателя, приобретение нового авто обычно значительно дороже. Например, самый дешевый новый автомобиль в США — Nissan Versa — стоит от 18 330 долларов. В Украине цены на дешевый новый бензиновый Hyundai i10 начинаются от 623 900 грн, или чуть менее 15 000 долларов

Сравнивая эти цифры с диапазоном цен на новый двигатель, разница становится очевидной. Но нет никакой причины покупать абсолютно новый автомобиль, ведь всегда можно приобрести подержанное авто, что потенциально сэкономит значительную сумму денег.

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