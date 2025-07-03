Когда дополнительная защита двигателя вредит автомобилю

Ремонт авто. Фото: indiamart.com

Ухабы и неровности на дороге, камни и посторонние предметы, грунт и бездорожье, бордюры и высокие препятствия — все может привести к критическим поломкам. По этим причинам автовладельцы устанавливают дополнительную защиту двигателя, чтобы обезопасить силовой агрегат, поддон, трансмиссию и другие элементы от грязи, ударов и пробоев.

Эксперты Autogid объяснили, в каких случаях такая защита будет более вредной, чем полезной.

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Заводской кожух

Большинство авто сегодня оснащаются лишь базовыми кожухами, изготовленными из гибкого пластика или тонких композитов. Они призваны защищать мотор от грязи, а не от механических повреждений, поэтому на скорости для них критичен даже удар средней силы.

Защита подходит не всем

Многие модели не имеют штатных креплений для полноценной дополнительной защиты. Поэтому ее крепят, куда смогут: к пластиковым элементам, к рамке радиатора или подрамнику. В случае столкновения или удара пластик просто не выдерживает: защиту вырывает, крепления и другие элементы ломаются.

Недостаточная вентиляция

Недорогие или самодельные защиты часто имеют недостаточную вентиляцию, или вообще ее не имеют. Таким образом под капотом нарушается нормальный теплообмен. Это особенно опасно для мощных турбомоторов малого объема с ограниченным запасом масла. При перегреве смазка быстрее теряет свои свойства, что влечет сокращение срока службы двигателя.

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Дорожный просвет

Любая защита, даже самая тонкая, снижает дорожный просвет в среднем на 1-3 мм. Это кажется незначительным, но на разбитых дорогах или бездорожье эти миллиметры могут решить судьбу порога или поддона.

Вопрос безопасности

В случае серьезного ДТП передняя часть кузова должна направлять силовой агрегат вниз, чтобы он не повредил салон. Неправильно установленная или слишком жесткая защита может нарушить эту инженерную схему, увеличивая риск травмирования водителя и пассажиров.

Выбор материала

Прочная сталь недорогая, но тяжелая, что может повлиять на поведение авто на дороге. Алюминий легче, но менее ударопрочный. Поэтому оптимальный вариант — композиты.

Композитные защиты картера последнего поколения изготавливаются из армированного пластика. Они хорошо выдерживают удары, не вредят креплениям и не вмешиваются в предусмотренную деформацию кузова при аварии. Им нестрашны влага, соль и реагенты, которые используются на украинских дорогах в холодное время года.

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