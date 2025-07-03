Коли додатковий захист двигуна шкодить автомобілю

Ремонт авто. Фото: indiamart.com

Вибоїни та нерівності на дорозі, камені та сторонні предмети, ґрунт та бездоріжжя, бордюри та високі перешкоди — все може призвести до критичних поломок. З цих причин автовласники встановлюють додатковий захист двигуна, щоб убезпечити силовий агрегат, піддон, трансмісію та інші елементи від бруду, ударів та пробоїв.

Експерти Autogid пояснили, в яких випадках такий захист буде більш шкідливим, ніж корисним.

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Заводський кожух

Більшість авто сьогодні оснащуються лише базовими кожухами, виготовленими з гнучкого пластику або тонких композитів. Вони покликані захищати мотор від бруду, а не від механічних пошкоджень, тому на швидкості для них критичний навіть удар середньої сили.

Захист підходить не всім

Багато моделей не мають штатних кріплень для повноцінного додаткового захисту. Тому його кріплять, куди зможуть: до пластикових елементів, до рамки радіатора або підрамника. У разі зіткнення або удару пластик просто не витримує: захист вириває, кріплення та інші елементи ламаються.

Недостатня вентиляція

Недорогі або саморобні захисти часто мають недостатню вентиляцію, або взагалі її не мають. Таким чином під капотом порушується нормальний теплообмін. Це особливо небезпечно для потужних турбомоторів малого об’єму з обмеженим запасом мастила. При перегріві олива швидше втрачає свої властивості, що тягне скорочення терміну служби двигуна.

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Дорожній просвіт

Будь-який захист, навіть найтонший, знижує дорожній просвіт в середньому на 1-3 мм. Це здається незначним, але на розбитих дорогах чи бездоріжжі ці міліметри можуть вирішити долю порога чи піддона.

Питання безпеки

У разі серйозного ДТП передня частина кузова повинна спрямовувати силовий агрегат вниз, аби він не пошкодив салон. Неправильно встановлений або занадто жорсткий захист може порушити цю інженерну схему, збільшуючи ризик травмування водія та пасажирів.

Вибір матеріалу

Міцна сталь недорога, але важка, що може вплинути на поведінку авто на дорозі. Алюміній легший, але менш ударостійкий. Тому оптимальний варіант — композити.

Композитні захисти картера останнього покоління виготовляються з армованого пластику. Вони добре витримують удари, не шкодять кріпленням та не втручаються у передбачену деформацію кузова під час аварії. Їм не страшна волога, сіль та реагенти, які використовуються на українських дорогах у холодну пору року.

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