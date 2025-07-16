Пять главных проблем подержанных авто: на что обратить внимание покупателям

Ремонт автомобиля. Фото: freepik.com

Приобретение подержанного автомобиля всегда связано с рисками, ведь за внешней привлекательностью и видимым уходом могут скрываться серьезные технические проблемы, которые проявятся только после покупки и приведут к значительным непредвиденным расходам. Даже тщательная проверка не гарантирует полное отсутствие скрытых дефектов, делая такую сделку потенциально затратной лотереей.

О пяти потенциально рискованных зонах авто с пробегом, которые необходимо проверить перед покупкой, написал Interia.

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Двигатели

В современных автомобилях особенно проблематичны усовершенствованные системы впрыска топлива. Насос-форсунки в дизельных двигателях — это компоненты с ограниченным сроком службы, которые часто требуют дорогостоящего восстановления или замены после 150 000-200 000 км.

Симптомы изношенных насос-форсунок бывает трудно распознать — автомобиль может иметь проблемы с холодным запуском, выбрасывать больше выхлопных газов, чем обычно, или периодически отображать сообщения об ошибках двигателя. Водители часто игнорируют эти признаки, что может привести к еще более серьезным повреждениям.

Не менее проблематичными являются турбокомпрессоры, которые требуют постоянного смазывания высококачественным маслом. Если предыдущий владелец не менял смазку, это может значительно сократить срок его службы.

Тормоза и подвеска

Их состояние можно относительно легко оценить при визуальном осмотре. Амортизаторы особенно подвержены повреждениям — даже одной глубокой выбоины достаточно. При осмотре стоит обратить внимание на равномерность износа шин, что может свидетельствовать о проблемах с развалом-схождением или о повреждении компонентов подвески.

Состояние тормозных колодок можно частично оценить через колеса, проверив толщину фрикционного материала. Скрип или скрежет при торможении является четким признаком того, что система требует срочного внимания механика.

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Электроника

С возрастом авто его электронные системы становятся все более ненадежными, а их ремонт часто является непропорционально дорогим по сравнению со стоимостью автомобиля. При осмотре крайне важно проверить все электрические функции — от базовых, таких как фары и стеклоочистители, до более совершенных систем кондиционирования воздуха и подогрева сидений.

Кузов

Ржавчина имеет тенденцию прятаться в труднодоступных местах, развиваясь изнутри наружу. Когда она становится видимой, проблема обычно уже запущена. При осмотре стоит приподнять коврики, заглянуть под уплотнители и проверить стыки между листами. Особое внимание — к порогам, колесным аркам и нижним дверным панелям, где чаще всего образуется ржавчина.

Выхлопная система

Отверстия в глушителе или выхлопных трубах не только вызывают проблемы с шумом, но и представляют угрозу для здоровья водителя и пассажиров из-за попадания выхлопных газов в салон. Коррозия компонентов выхлопной системы быстро прогрессирует, особенно в автомобилях, которые часто используются для коротких поездок по городу.

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