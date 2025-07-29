ТОП-10 подержанных авто, которые превзойдут многие новые модели

2023 Toyota Sequoia Фото: Toyota

Учитывая бурную экономическую ситуацию в последние годы, найти автомобиль, который прослужит более 320 000 км, является необходимостью финансового планирования. К счастью, машины сегодня служат гораздо дольше, чем годы назад, но это не значит, что некоторые подержанные авто не превосходят новые модели.

О 10 самых надежных автомобилях написал GOBankingRates.

Реклама

Читайте также:

Сроки увеличиваются

По данным Forbes, автомобили 1970 года выпуска в среднем служили около 5,7 года и останавливались в среднем на 160 000 км пробега.

Сегодня средний возраст легковых автомобилей в США составляет около 12,5 лет, а многие транспортные средства могут прослужить от 300 000 км до 400 000 км, при условии регулярного технического обслуживания.

Как отметили специалисты Consumer Reports: "Почти любой автомобиль может проехать более 320 000 км, если потратить на него достаточно денег. Лучшая стратегия — начать с модели, которая доказала свою безопасность, получила высокие баллы в дорожных испытаниях, имеет хороший послужной список надежности и должным образом обслуживается".

Если это правда, то почему лишь 1% автомобилей, выпускаемых ежегодно, превышает отметку в 320 000 км? Конечно, большинство машин выходят из строя, не достигая таких показателей пробега, потому что их владельцы не соблюдают графики технического обслуживания. Но некоторые подержанные модели на самом деле созданы для длительного срока службы.

Специалисты iSeeCars провели анализ, который охватывает более двух миллионов автомобилей, выпущенных по меньшей мере за 10 из последних 20 модельных лет, и определили 10 лучших авто.

Также читайте:

Самые надежные подержанные семейные авто в 2025 году

Почему дилер предостерегает от покупки авто с пробегом в Германии

ТОП-10 самых надежных подержанных авто

Toyota Sequoia: средний ресурс 477 186 км Toyota Land Cruiser: 450 994 км Chevrolet Suburban: 426 476 км Toyota Tundra: 412 029 км GMC Yukon XL: 406 137 км Toyota Prius: 403 306 км Chevrolet Tahoe: 402 885 км Honda Ridgeline: 400 205 км Toyota Avalon: 395 448 км Toyota Highlander Hybrid: 394 296 км

Итак, шесть мест в десятке получили автомобили Toyota, что не удивляет. Две позиции взял Chevrolet, по одной — GMC и Honda. Получился американо-японский спор, в котором с явным перевесом победили представители дальневосточной страны.

Также читайте:

Подержанные японские кроссоверы, которые лучше не покупать

Механик назвал главные проблемы авто с пробегом