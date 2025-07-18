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Главная Авто Подержанные японские кроссоверы, которые лучше не покупать

Подержанные японские кроссоверы, которые лучше не покупать

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 17:30
Японские кроссоверы с пробегом, которые лучше не покупать
2010 Mazda CX-7 Фото: motortrend.com

Обычно японские автомобили являются символом надежности и долговечности — они постоянно занимают первые места в различных специализированных рейтингах. Но у всех производителей случаются плохие дни, поэтому стоит знать, какие азиатские машины лучше не покупать, чтобы не иметь потом хлопот с бесконечными ремонтами.

Об этом написал SUV News.

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Nissan Qashqai (J11, 2013-2020)

2015 Nissan Qashqai
Фото: smkperformance.co.uk

Главная проблема модели — ненадежный вариатор (CVT), недостаточная шумоизоляция салона, слабая подвеска и дорогое обслуживание. Вариатор Jatco часто выходит из строя уже после 100 000-120 000 км, вызывая жалобы водителей на рывки при разгоне и гул. Стоимость замены трансмиссии может достигать 2000 евро.

Эти проблемы не спасают даже привлекательный дизайн, хорошая эргономика и экономные двигатели модели.

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Mazda CX-7 (2006-2012)

2010 Mazda CX-7
Фото: edmunds.com

Авто получило требовательный к обслуживанию турбодвигатель 2.3 DISI. Частые перегревы турбины и растяжение цепи ГРМ уже на 80 000-100 000 км приводят к дорогостоящему ремонту. Расход топлива в городских условиях достигает 14-16 л/100 км, что также добавляет расходов.

Хотя CX-7 стильно выглядит и прекрасно управляется, эти факторы негативно влияют на его ценность на вторичном рынке.

Mitsubishi Outlander XL (2007-2012)

Mitsubishi Outlander
Фото: wikimedia.org

Авто получило ненадежный вариатор, который часто вызывает гул при движении, скачки оборотов и слабое тяговое усилие. Кроме того, владельцы сталкиваются с частыми протечками заднего дифференциала, а также повышенным расходом масла в двигателе 2.4 MIVEC.

Хотя Outlander считается практичным и просторным кроссовером, проблемы с трансмиссией и задним редуктором, ремонт которого может обойтись до 1000 долларов, создают серьезные трудности для водителей. Также модель имеет высокий расход моторного масла, особенно после 150 000 км пробега.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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