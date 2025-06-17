Подержанная Toyota C-HR первого поколения: стоит ли купить

2022 Toyota C-HR Фото: Toyota

Кроссовер Toyota C-HR первого поколения привлекает внимание оригинальным дизайном, хотя это авто не понравится водителям, которые ищут практичности. Как бы там ни было, модель сохраняет высокую рыночную стоимость благодаря прочной конструкции и исключительной надежности.

Об этом написал Interia.

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Самые большие недостатки C-HR

Подержанный Toyota C-HR первого поколения (2016-2023) — кроссовер, построенный на платформе TNGA-C (как и Corolla). Кузов авто в стиле приподнятого купе привлекает многих автолюбителей. Модель выглядит очень красиво, но у такой конструкции есть недостатки.

Места в передней части салона достаточно, но сзади двое взрослых помещаются впритык. Много вещей перевезти в C-HR не удастся — большинство версий имеют багажник объемом 377 л, а двухлитровый гибрид — всего 358 л.

Авто имеет малую площадь боковых окон, что сильно ограничивает обзор из салона, например, когда нужно повернуть направо и пересечь велосипедную дорожку, то практически невозможно увидеть велосипедиста.

Также некачественный пластик дверей и тоннеля между сиденьями очень быстро покрывается царапинами.

Toyota C-HR с гибридным двигателем 1.8

Одна из возможных поломок — перегорание прокладки головки блока цилиндров. Впрочем, это случается только после пробега 300 000-400 000 км. Самой распространенной причиной является поврежденная электрическая водяная помпа.

Еще одной проблемой C-HR, которую можно охарактеризовать как недешевую, является износ аккумулятора гибридной системы. Обычно его заменяют после пробега около 300 000-350 000 км.

На форумах Toyota часто можно прочитать о проблемах с 12-вольтовым аккумулятором (иногда после недели простоя с исправной АКБ автомобиль может не завестись). Интересно, что эта проблема в основном касалась аккумулятора турецкой компании Mutlum и после замены батареи она исчезает.

Гибридный C-HR 1.8 с общей мощностью системы 122 л.с. является самой распространенной версией этой модели. Это не идеальный автомобиль для отпуска, но в городе его езда чрезвычайно экономична и он практически не имеет серьезных поломок до 300 000 км.

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Toyota C-HR с гибридным двигателем 2.0

Учитывая утилитарность, гибридная версия 2.0 с общей мощностью 184 л.с. является гораздо лучшим выбором. Это явно более динамичный автомобиль, который сжигает лишь немного больше топлива.

Двигатель 2.0 также борется с все более распространенной проблемой современных двигателей с непосредственным впрыском (имеет как косвенный, так и непосредственный впрыск) — попаданием топлива в масло. Надо быть осторожным, особенно с автомобилями, используемыми преимущественно в городских условиях. Также механики советуют менять масло каждые 10 000 км.

Другие замечания

У первого поколения C-HR мало проблем с подвеской. Заменяются только дешевые резиновые опоры стабилизатора, что случается примерно после 150 000 км.

Пользователи жалуются на незначительные проблемы. Иногда могут повреждаться контакты дисплея кондиционера (он не показывает полные цифры), порой не складывается электрозеркало (его просто нужно подвинуть), а обогрев заднего стекла капитулирует из-за изношенного троса.

На форумах также можно прочитать о свисте из области вокруг заднего спойлера, передний брызговик также довольно легко отламывается. В нескольких автомобилях отказал проектор логотипа, который отображается на земле после открытия двери, а также запотевали фары.

Стоит ли покупать подержанный C-HR

C-HR первого поколения — это почти беспроблемный городской кроссовер, который в популярной гибридной версии мощностью 122 л.с. расходует мало топлива, но не очень подходит для дальних поездок. Для загородных путешествий стоит поискать версию с двухлитровым гибридом.

Модель дорогая в покупке, но вознаграждается низкими затратами на обслуживание и малым количеством поломок. Стоит искать автомобили с относительно небольшим пробегом, ведь свыше 300 000 км в этом кроссовере могут появиться более дорогие проблемы.

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