Вживана Toyota C-HR першого покоління: чи варто купити

2022 Toyota C-HR Фото: Toyota

Кросовер Toyota C-HR першого покоління привертає увагу оригінальним дизайном, хоча це авто не сподобається водіям, які шукають практичності. Хай там як, модель зберігає високу ринкову вартість завдяки міцній конструкції та винятковій надійності.

Про це написав Interia.

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Найбільші недоліки C-HR

Вживаний Toyota C-HR першого покоління (2016-2023) — кросовер, побудований на платформі TNGA-C (як і Corolla). Кузов авто у стилі піднятого купе приваблює багатьох автолюбителів. Модель має дуже гарний вигляд, але у такої конструкції є недоліки.

Місця в передній частині салону достатньо, але ззаду двоє дорослих поміщаються впритул. Багато речей перевезти в C-HR не вдасться — більшість версій мають багажник об'ємом 377 л, а дволітровий гібрид — лише 358 л.

Авто має малу площу бічних вікон, що сильно обмежує огляд з салону, наприклад коли потрібно повернути праворуч та перетнути велосипедну доріжку, то практично неможливо побачити велосипедиста.

Також неякісний пластик дверей та тунелю між сидіннями дуже швидко вкривається подряпинами.

Toyota C-HR з гібридним двигуном 1.8

Одна з можливих поломок — перегоряння прокладки головки блоку циліндрів. Втім, це трапляється лише після пробігу 300 000-400 000 км. Найпоширенішою причиною є пошкоджена електрична водяна помпа.

Ще однією проблемою C-HR, яку можна схарактеризувати як недешеву, є зношення акумулятора гібридної системи. Зазвичай його замінюють після пробігу близько 300 000-350 000 км.

На форумах Toyota часто можна прочитати про проблеми з 12-вольтовим акумулятором (іноді після тижня простою зі справною АКБ автомобіль може не завестися). Цікаво, що ця проблема в основному стосувалася акумулятора турецької компанії Mutlum й після заміни батареї вона зникає.

Гібридний C-HR 1.8 з загальною потужністю системи 122 к.с. є найпоширенішою версією цієї моделі. Це не ідеальний автомобіль для відпустки, але в місті його їзда надзвичайно економічна та він практично не має серйозних поломок до 300 000 км.

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Toyota C-HR з гібридним двигуном 2.0

З огляду на утилітарність, гібридна версія 2.0 з загальною потужністю 184 к.с. є набагато кращим вибором. Це явно динамічніший автомобіль, який спалює лише трохи більше палива.

Двигун 2.0 також бореться з дедалі поширенішою проблемою сучасних двигунів з безпосереднім уприскуванням (має як непряме, так й безпосереднє уприскування) — потраплянням палива в оливу. Треба бути обережним, особливо з автомобілями, що використовуються переважно у міських умовах. Також механіки радять міняти оливу кожні 10 000 км.

Інші зауваження

У першого покоління C-HR мало проблем з підвіскою. Замінюються лише дешеві гумові опори стабілізатора, що трапляється приблизно після 150 000 км.

Користувачі скаржаться на незначні проблеми. Іноді можуть пошкоджуватися контакти дисплея кондиціонера (він не показує повні цифри), часом не складається електродзеркало (його просто потрібно посунути), а обігрів заднього скла капітулює через зношений трос.

На форумах також можна прочитати про свист з області навколо заднього спойлера, передній бризковик також досить легко відламується. У кількох автомобілях відмовив проєктор логотипа, який відображається на землі після відкриття дверей, а також запотівали фари.

Чи варто купувати вживаний C-HR

C-HR першого покоління — це майже безпроблемний міський кросовер, який у популярній гібридній версії потужністю 122 к.с. витрачає мало палива, але не дуже підходить для далеких поїздок. Для заміських подорожей варто пошукати версію з дволітровим гібридом.

Модель дорога в покупці, але винагороджується низькими витратами на обслуговування та малою кількістю поломок. Варто шукати автомобілі з відносно невеликим пробігом, адже понад 300 000 км у цьому кросовері можуть з'явитися дорожчі проблеми.

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