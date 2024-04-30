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Краш-тест Toyota C-HR — які переваги та недоліки безпеки автомобіля

30 квітня 2024 21:35
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Toyota C-HR пройшов краш-тест — хто в авто захищений найкраще
Під час краш-тесту Toyota C-HR. Скриншот: @EuroNCAP_forsafercars
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Європейська програма оцінки безпеки автомобілів Euro NCAP протестувала друге покоління гібридного кросовера Toyota C-HR. За результатами автомобіль заслужено отримав п'ять зірок, але з деякими застереженнями від експертів.

Інформація про це міститься на сайті EuroNCAP.

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Захист дітей — 86%

Манекени, які імітували дітей 6 та 10 років, отримали максимальний захист під час краш-тесту. В машині передбачені кріплення для багатьох типів дитячих крісел. Системи авто автоматично виявляють дітей в салоні та нагадують про них водію.

Захист пішоходів — 86%

Так само надійно убезпечені пішоходи та велосипедисти — кросовер у разі зіткнення виявився не надто травматичним для гомілок, стегон та таза людини. Високі результати показали випробування системи автономного екстреного гальмування (AEB).

 

Краш-тест Toyota C-HR — які переваги та недоліки безпеки автомобіля - фото 1
Скриншот: @EuroNCAP_forsafercars

Захист дорослих пасажирів — 85%

Трохи нижчий бал в категорії авто отримало через більше навантаження на грудну клітину манекенів під час тестового зіткнення. Плюс живіт заднього пасажира проскочив під паском безпеки.

Електронні помічники — 79%

Порівняно невисока оцінка пов'язана з тим, що система моніторингу стану водія вміє виявляти втому, але не розпізнає відвертання водієм уваги від кермування.

 

Раніше IIHS назвав седани, які небезпечні для пасажирів на задньому сидінні. Також з'ясувалося, які мінівени небезпечні для пасажирів.

Японія
авто
автомобіль
безпека
тест

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