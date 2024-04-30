Toyota C-HR прошел краш-тест — кто в авто защищен лучше

Во время краш-теста Toyota C-HR. Скриншот: @EuroNCAP_forsafercars

Европейская программа оценки безопасности автомобилей Euro NCAP протестировала второе поколение гибридного кроссовера Toyota C-HR. По результатам автомобиль заслуженно получил пять звезд, но с некоторыми оговорками от экспертов.

Информация об этом содержится на сайте EuroNCAP.

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Защита детей — 86%

Манекены, имитирующие детей 6 и 10 лет, получили максимальную защиту во время краш-теста. В машине предусмотрены крепления для многих типов детских кресел. Системы авто автоматически обнаруживают детей в салоне и напоминают о них водителю.

Защита пешеходов — 86%

Также надежно обезопасены пешеходы и велосипедисты — кроссовер в случае столкновения оказался не слишком травматичным для голеней, бедер и таза человека. Высокие результаты показали испытания системы автономного экстренного торможения (AEB).

Скриншот: @EuroNCAP_forsafercars

Защита взрослых пассажиров — 85%

Чуть более низкий балл в категории авто получило из-за большей нагрузки на грудную клетку манекенов во время тестового столкновения. Плюс живот заднего пассажира проскочил под поясом безопасности.

Электронные помощники — 79%

Относительно невысокая оценка связана с тем, что система мониторинга состояния водителя умеет выявлять усталость, но не распознает отвлечение водителем внимания от вождения.

Ранее IIHS назвал седаны, которые небезопасны для пассажиров на заднем сиденье. Также выяснилось, какие минивэны опасны для пассажиров.