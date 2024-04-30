Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Краш-тест Toyota C-HR — каковы преимущества и недостатки безопасности автомобиля arrow

Краш-тест Toyota C-HR — каковы преимущества и недостатки безопасности автомобиля

30 апреля 2024 21:35
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Toyota C-HR прошел краш-тест — кто в авто защищен лучше
Во время краш-теста Toyota C-HR. Скриншот: @EuroNCAP_forsafercars
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Европейская программа оценки безопасности автомобилей Euro NCAP протестировала второе поколение гибридного кроссовера Toyota C-HR. По результатам автомобиль заслуженно получил пять звезд, но с некоторыми оговорками от экспертов.

Информация об этом содержится на сайте EuroNCAP.

Читайте также:

Защита детей — 86%

Манекены, имитирующие детей 6 и 10 лет, получили максимальную защиту во время краш-теста. В машине предусмотрены крепления для многих типов детских кресел. Системы авто автоматически обнаруживают детей в салоне и напоминают о них водителю.

Защита пешеходов — 86%

Также надежно обезопасены пешеходы и велосипедисты — кроссовер в случае столкновения оказался не слишком травматичным для голеней, бедер и таза человека. Высокие результаты показали испытания системы автономного экстренного торможения (AEB).

 

Краш-тест Toyota C-HR - какие преимущества и недостатки безопасности автомобиля - фото 1
Скриншот: @EuroNCAP_forsafercars

Защита взрослых пассажиров — 85%

Чуть более низкий балл в категории авто получило из-за большей нагрузки на грудную клетку манекенов во время тестового столкновения. Плюс живот заднего пассажира проскочил под поясом безопасности.

Электронные помощники — 79%

Относительно невысокая оценка связана с тем, что система мониторинга состояния водителя умеет выявлять усталость, но не распознает отвлечение водителем внимания от вождения.

 

Ранее IIHS назвал седаны, которые небезопасны для пассажиров на заднем сиденье. Также выяснилось, какие минивэны опасны для пассажиров.

Япония
авто
автомобиль
безопасность
тест

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

29 апреля 2024

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри