Названы подержанные авто, которые не советуют даже даром

Какие подержанные авто эксперты не советуют даже даром
Автомобильный эксперт портала JustAnswer Крис Пайл годами помогает автовладельцам разобраться с ремонтом транспортных средств. По его мнению, покупая подержанное авто, стоит выяснить, как машиной пользовался предыдущий владелец, ведь даже самые лучшие автомобили можно убить, не проехав 50 000 км.
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Спортивные авто
По словам Пайла, подержанных спорткаров стоит избегать не потому, что они плохо сделаны, а наоборот.
Проблема заключается в стиле вождения некоторых владельцев таких авто: резкий разгон с места, проезд сквозь поток транспорта, резкое торможение перед следующим светофором. Такая езда быстро портит детали автомобиля.
Хотя спорткары разработаны для вождения с высокими динамическими характеристиками, они не предназначены для постоянной максимальной нагрузки, которой многие владельцы подвергают их на дорогах общего пользования. Результатом является преждевременный износ всего: от сцепления до компонентов подвески. Разгребать все это придется следующему владельцу авто.
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Мощные пикапы
Несмотря на репутацию долговечности пикапов, Пайл видел много таких, которые были уничтожены из-за неправильного использования. Результатом является преждевременный износ критически важных компонентов: прежде всего двигателя, трансмиссии и подвески.
"Пикапы использовались по назначению, но многие люди не имеют никакого представления, что делать, когда они пользуются полноприводными автомобилями, перевозят и буксируют груз", - подчеркнул он.
Можно только представить, сколько средств вложит в ремонты следующий владелец такого автомобиля.
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