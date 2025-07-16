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Главная Авто Какие подержанные авто эксперты не советуют даже даром

Какие подержанные авто эксперты не советуют даже даром

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 06:45
Названы подержанные авто, которые не советуют даже даром
Спортивный автомобиль. Фото: motortrend.com

Автомобильный эксперт портала JustAnswer Крис Пайл годами помогает автовладельцам разобраться с ремонтом транспортных средств. По его мнению, покупая подержанное авто, стоит выяснить, как машиной пользовался предыдущий владелец, ведь даже самые лучшие автомобили можно убить, не проехав 50 000 км.

Какие авто с пробегом специалист считает рискованными, написал GoBankingRates.

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По словам Пайла, подержанных спорткаров стоит избегать не потому, что они плохо сделаны, а наоборот.

Проблема заключается в стиле вождения некоторых владельцев таких авто: резкий разгон с места, проезд сквозь поток транспорта, резкое торможение перед следующим светофором. Такая езда быстро портит детали автомобиля.

Хотя спорткары разработаны для вождения с высокими динамическими характеристиками, они не предназначены для постоянной максимальной нагрузки, которой многие владельцы подвергают их на дорогах общего пользования. Результатом является преждевременный износ всего: от сцепления до компонентов подвески. Разгребать все это придется следующему владельцу авто.

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Ford F-150
Пикап Ford F-150 Фото: topgear.com

Несмотря на репутацию долговечности пикапов, Пайл видел много таких, которые были уничтожены из-за неправильного использования. Результатом является преждевременный износ критически важных компонентов: прежде всего двигателя, трансмиссии и подвески.

"Пикапы использовались по назначению, но многие люди не имеют никакого представления, что делать, когда они пользуются полноприводными автомобилями, перевозят и буксируют груз", - подчеркнул он.

Можно только представить, сколько средств вложит в ремонты следующий владелец такого автомобиля.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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