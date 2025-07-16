Названі вживані авто, які не радять навіть задарма

Які вживані авто експерти не радять навіть задарма
Автомобільний експерт порталу JustAnswer Кріс Пайл роками допомагає автовласникам розібратися з ремонтом транспортних засобів. На його думку, купуючи вживане авто, варто зʼясувати, як машиною користувався попередній власник, адже навіть найкращі автомобілі можна вбити, не проїхавши 50 000 км.
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Спортивні авто
За словами Пайла, вживаних спорткарів варто уникати не тому, що вони погано зроблені, а навпаки.
Проблема полягає в стилі водіння деяких власників таких авто: різкий розгін з місця, проїзд крізь потік транспорту, різке гальмування перед наступним світлофором. Така їзда швидко псує деталі автомобіля.
Хоча спорткари розроблені для водіння з високими динамічними характеристиками, вони не призначені для постійного максимального навантаження, на яке багато власників наражають їх на дорогах загального користування. Результатом є передчасне зношення усього: від зчеплення до компонентів підвіски. Розгрібати все це доведеться наступному власнику авто.
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Потужні пікапи
Попри репутацію довговічності пікапів, Пайл бачив забагато таких, що були знищені через неправильне використання. Результатом є передчасний знос критично важливих компонентів: насамперед двигуна, трансмісії та підвіски.
"Пікапи використовувалися за призначенням, але багато людей не мають жодного уявлення, що робити, коли вони користуються повнопривідними автомобілями, перевозять та буксирують вантаж", — підкреслив він.
Можна лише уявити, скільки коштів вкладе у ремонти наступний власник такого автомобіля.
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