Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Вживані японські кросовери, які краще не купувати

Вживані японські кросовери, які краще не купувати

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 17:30
Японські кросовери з пробігом, які краще не купувати
2010 Mazda CX-7 Фото: motortrend.com

Зазвичай японські автомобілі є символом надійності та довговічності — вони постійно займають перші місця в різноманітних спеціалізованих рейтингах. Але в усіх виробників трапляються погані дні, тому варто знати, які азійські машини краще не купувати, щоб не мати потім клопоту з нескінченними ремонтами.

Про це написав SUV News.

Реклама
Читайте також:

Nissan Qashqai (J11, 2013–2020)

2015 Nissan Qashqai
Фото: smkperformance.co.uk

Головна проблема моделі — ненадійний варіатор (CVT), недостатня шумоізоляція салону, слабка підвіска та дороге обслуговування. Варіатор Jatco часто виходить з ладу вже після 100 000-120 000 км, викликаючи скарги водіїв на ривки при розгоні та гул. Вартість заміни трансмісії може сягати 2000 євро.

Ці проблеми не рятують навіть привабливий дизайн, гарна ергономіка та економні двигуни моделі.

Також читайте:

Які вживані авто експерти не радять навіть задарма

Які вживані Subaru Outback не варто купувати у жодному разі

Mazda CX-7 (2006–2012)

2010 Mazda CX-7
Фото: edmunds.com

Авто отримало вимогливий до обслуговування турбодвигун 2.3 DISI. Часті перегріви турбіни та розтягування ланцюга ГРМ вже на 80 000-100 000 км призводять до дорогого ремонту. Витрата пального в міських умовах сягає 14–16 л/100 км, що також додає витрат.

Хоча CX-7 має стильно вигляд та чудово керується, ці фактори негативно впливають на його цінність на вторинному ринку.

Mitsubishi Outlander XL (2007–2012)

Mitsubishi Outlander
Фото: wikimedia.org

Авто отримало ненадійний варіатор, який часто викликає гул при русі, стрибки обертів та слабке тягове зусилля. Крім того, власники стикаються з частими протіканнями заднього диференціала, а також підвищеним витрачанням оливи у двигуні 2.4 MIVEC.

Хоча Outlander вважається практичним та простором кросовером, проблеми з трансмісією та заднім редуктором, ремонт якого може обійтися до 1000 доларів, створюють серйозні труднощі для водіїв. Також модель має високу витрату моторної оливи, особливо після 150 000 км пробігу.

Також читайте:

Які вживані корейські кросовери не слід купувати

Чи варто купити вживану Toyota C-HR першого покоління

авто Mitsubishi поради автомобіль Nissan вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації