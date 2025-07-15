Доступні корейські кросовери з пробігом, які не варто купувати

SsangYong Kyron Фото: wikimedia.org

Вживані корейські кросовери та позашляховики є привабливим варіантом завдяки їхній надійності та доступній ціні, адже вони часто пропонують багате оснащення за меншу вартість у порівнянні з європейськими або японськими аналогами. Втім, не всі моделі можна назвати вдалим вибором.

Про це написав SUV News.

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Hyundai Tucson 2.0 CRDi (2004-2010)

Фото: wikimedia.org

Простий та недорогий кросовер з перевіреним дизельним мотором. Але 2.0 CRDi першого покоління має великі проблеми з паливною системою (помпа, форсунки), турбіною та головкою блоку (тріщини). Коробка-автомат виходить з ладу за 200 000 км. Витрати на ремонти можуть перевищити вартість вживаного авто.

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SsangYong Kyron 2.0 Xdi / 2.7 Xdi (2005-2014)

Фото: wikimedia.org

Середньорозмірний рамний позашляховик має привабливу ціну та дизельний мотор Mercedes. Але авто має слабку електроніку, капризну паливну систему, проблеми з коробками (особливо автоматами), сирий повний привід та постійні негаразди з електропроводкою. Також не завжди в наявності є запчастини.

Kia Sportage II 2.0 Diesel (2004–2010)

Фото: auto-data.net

Найпроблемнішим місцем кросовера є дизельний двигун 2.0 CRDi, який страждає на швидкий знос турбіни, паливної апаратури та масляної помпи. Також повний привід працює нестабільно, а кузов погано захищений від корозії.

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