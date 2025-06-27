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Головна Авто Які нові кросовери 2025 року не можуть обігнати мінівен

Які нові кросовери 2025 року не можуть обігнати мінівен

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 07:26
Який мінівен не можуть обігнати потужні кросовери 2025 року
2025 Kia Carnival Фото: caranddriver.com
Ключові моменти Kia Carnival 2025 року Mitsubishi Outlander Sport Trail Edition Chevrolet Traverse High Country Hyundai Palisade та Kia EV9

Зовнішність не завжди відповідає внутрішньому змісту автомобіля. Деякі кросовери, які мають вигляд транспортних засобів, готових до апокаліпсиса, не можуть розігнатися до 100 км/год швидше за модель з розсувними дверима.

Про це написав Motor Biscuit.

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Kia Carnival 2025 року

Корейський мінівен оснащений 3,5-літровим двигуном V6 потужністю 287 к.с. та крутним моментом 352 Нм. Цього достатньо, щоб розігнати його сімейну раму від 0 до 100 км/год приблизно за 7-7,5 с, залежно від тесту. Це не просто вражає. Carnival швидший за кілька міцних кросоверів, які мають вигляд ніби щойно зійшли зі знімального майданчика фільму про зомбі.

Mitsubishi Outlander Sport Trail Edition

У 2025 році модель отримала міцний дизайн з позашляховими опціями та затемненими деталями. Але силовий агрегат залишився той самий: 2,5-літровий 4-циліндровий двигун потужністю 181 к.с. Тестувальники кажуть, що керувати ним видається повільним та нецікавим. Він готовий до бездоріжжя, але поводиться так, ніби застряг у заторі, розганяючись до сотні аж за 13,6 с.

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Chevrolet Traverse High Country

Великий кросовер з квадратним стилем, який спереду міг би зійти за повнорозмірний пікап. Однак під капотом Traverse працює на 4-циліндровому двигуні з турбонаддувом, орієнтованому більше на ефективність, ніж на швидкість. Нова платформа додає вишуканості інтер'єру, але відгуки про продуктивність вказують на м'яку реакцію дросельної заслінки та помітне затримування. У реальних умовах розгону він отримує 7,7 с та поступається мінівену, за який він нібито потужніший.

Hyundai Palisade та Kia EV9

Стандартний V6 Palisade видає близько 291 к.с., але час розгону до сотні становить близько 7,6-8 с завдяки вазі та налаштуванню трансмісії. Хоча вищі комплектації забезпечують швидкість електромобіля, базові моделі EV9 розганяються від 0 до 100 км/год приблизно за дев'ять секунд.

Деякі високопродуктивні моделі, такі як Audi SQ5 або Rivian R1S, можуть безперечно підтвердити свій агресивний вигляд. Але суть у тому, що міцний стиль не дорівнює справжній швидкості. Багато з цих кросоверів, повільніші за стильний, комфортний мінівен, який спокійно виконує свої обов'язки з трьома рядами сидінь, кращим прискоренням та більшим багажним простором.

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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