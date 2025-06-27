Який мінівен не можуть обігнати потужні кросовери 2025 року

2025 Kia Carnival Фото: caranddriver.com

Зовнішність не завжди відповідає внутрішньому змісту автомобіля. Деякі кросовери, які мають вигляд транспортних засобів, готових до апокаліпсиса, не можуть розігнатися до 100 км/год швидше за модель з розсувними дверима.

Про це написав Motor Biscuit.

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Kia Carnival 2025 року

Корейський мінівен оснащений 3,5-літровим двигуном V6 потужністю 287 к.с. та крутним моментом 352 Нм. Цього достатньо, щоб розігнати його сімейну раму від 0 до 100 км/год приблизно за 7-7,5 с, залежно від тесту. Це не просто вражає. Carnival швидший за кілька міцних кросоверів, які мають вигляд ніби щойно зійшли зі знімального майданчика фільму про зомбі.

Mitsubishi Outlander Sport Trail Edition

У 2025 році модель отримала міцний дизайн з позашляховими опціями та затемненими деталями. Але силовий агрегат залишився той самий: 2,5-літровий 4-циліндровий двигун потужністю 181 к.с. Тестувальники кажуть, що керувати ним видається повільним та нецікавим. Він готовий до бездоріжжя, але поводиться так, ніби застряг у заторі, розганяючись до сотні аж за 13,6 с.

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Chevrolet Traverse High Country

Великий кросовер з квадратним стилем, який спереду міг би зійти за повнорозмірний пікап. Однак під капотом Traverse працює на 4-циліндровому двигуні з турбонаддувом, орієнтованому більше на ефективність, ніж на швидкість. Нова платформа додає вишуканості інтер'єру, але відгуки про продуктивність вказують на м'яку реакцію дросельної заслінки та помітне затримування. У реальних умовах розгону він отримує 7,7 с та поступається мінівену, за який він нібито потужніший.

Hyundai Palisade та Kia EV9

Стандартний V6 Palisade видає близько 291 к.с., але час розгону до сотні становить близько 7,6-8 с завдяки вазі та налаштуванню трансмісії. Хоча вищі комплектації забезпечують швидкість електромобіля, базові моделі EV9 розганяються від 0 до 100 км/год приблизно за дев'ять секунд.

Деякі високопродуктивні моделі, такі як Audi SQ5 або Rivian R1S, можуть безперечно підтвердити свій агресивний вигляд. Але суть у тому, що міцний стиль не дорівнює справжній швидкості. Багато з цих кросоверів, повільніші за стильний, комфортний мінівен, який спокійно виконує свої обов'язки з трьома рядами сидінь, кращим прискоренням та більшим багажним простором.

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