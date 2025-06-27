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Главная Авто Какие новые кроссоверы 2025 года не могут обогнать минивэн

Какие новые кроссоверы 2025 года не могут обогнать минивэн

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 07:26
Какой минивэн не могут обогнать мощные кроссоверы 2025 года
2025 Kia Carnival Фото: caranddriver.com
Ключові моменти Kia Carnival 2025 года Mitsubishi Outlander Sport Trail Edition Chevrolet Traverse High Country Hyundai Palisade и Kia EV9

Внешность не всегда соответствует внутреннему содержанию автомобиля. Некоторые кроссоверы, которые выглядят как транспортные средства, готовые к апокалипсису, не могут разогнаться до 100 км/ч быстрее модели с раздвижными дверями.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Kia Carnival 2025 года

Корейский минивэн оснащен 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 287 л.с. и крутящим моментом 352 Нм. Этого достаточно, чтобы разогнать его семейную раму от 0 до 100 км/ч примерно за 7-7,5 с, в зависимости от теста. Это не просто впечатляет. Carnival быстрее нескольких крепких кроссоверов, которые выглядят как будто только что сошли со съемочной площадки фильма о зомби.

Mitsubishi Outlander Sport Trail Edition

В 2025 году модель получила крепкий дизайн с внедорожными опциями и затемненными деталями. Но силовой агрегат остался тот же: 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 181 л.с. Тестировщики говорят, что управлять им кажется медленным и неинтересным. Он готов к бездорожью, но ведет себя так, будто застрял в пробке, разгоняясь до сотни аж за 13,6 с.

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Chevrolet Traverse High Country

Большой кроссовер с квадратным стилем, который спереди мог бы сойти за полноразмерный пикап. Однако под капотом Traverse работает на 4-цилиндровом двигателе с турбонаддувом, ориентированном больше на эффективность, чем на скорость. Новая платформа добавляет изысканности интерьеру, но отзывы о производительности указывают на мягкую реакцию дроссельной заслонки и заметное задерживание. В реальных условиях разгона он получает 7,7 с и уступает минивэну, которого он якобы мощнее.

Hyundai Palisade и Kia EV9

Стандартный V6 Palisade выдает около 291 л.с., но время разгона до сотни составляет около 7,6-8 с благодаря весу и настройке трансмиссии. Хотя высшие комплектации обеспечивают скорость электромобиля, базовые модели EV9 разгоняются от 0 до 100 км/ч примерно за девять секунд.

Некоторые высокопроизводительные модели, такие как Audi SQ5 или Rivian R1S, могут подтвердить свой агрессивный вид. Но суть в том, что крепкий стиль не равен настоящей скорости. Многие из этих кроссоверов, медленнее стильного, комфортного минивэна, который спокойно выполняет свои обязанности с тремя рядами сидений, лучшим ускорением и большим багажным пространством.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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