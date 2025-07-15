Доступные корейские кроссоверы с пробегом, которые не стоит покупать

SsangYong Kyron Фото: wikimedia.org

Подержанные корейские кроссоверы и внедорожники являются привлекательным вариантом благодаря их надежности и доступной цене, ведь они часто предлагают богатое оснащение за меньшую стоимость по сравнению с европейскими или японскими аналогами. Впрочем, не все модели можно назвать удачным выбором.

Об этом написал SUV News.

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Hyundai Tucson 2.0 CRDi (2004-2010)

Фото: wikimedia.org

Простой и недорогой кроссовер с проверенным дизельным мотором. Но 2.0 CRDi первого поколения имеет большие проблемы с топливной системой (помпа, форсунки), турбиной и головкой блока (трещины). Коробка-автомат выходит из строя через 200 000 км. Расходы на ремонты могут превысить стоимость подержанного авто.

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SsangYong Kyron 2.0 Xdi / 2.7 Xdi (2005-2014)

Фото: wikimedia.org

Среднеразмерный рамный внедорожник имеет привлекательную цену и дизельный мотор Mercedes. Но авто имеет слабую электронику, капризную топливную систему, проблемы с коробками (особенно автоматами), сырой полный привод и постоянные проблемы с электропроводкой. Также не всегда в наличии есть запчасти.

Kia Sportage II 2.0 Diesel (2004-2010)

Фото: auto-data.net

Самым проблемным местом кроссовера является дизельный двигатель 2.0 CRDi, который страдает быстрым износом турбины, топливной аппаратуры и масляной помпы. Также полный привод работает нестабильно, а кузов плохо защищен от коррозии.

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