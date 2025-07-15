Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Какие подержанные корейские кроссоверы не стоит покупать

Какие подержанные корейские кроссоверы не стоит покупать

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 06:45
Доступные корейские кроссоверы с пробегом, которые не стоит покупать
SsangYong Kyron Фото: wikimedia.org

Подержанные корейские кроссоверы и внедорожники являются привлекательным вариантом благодаря их надежности и доступной цене, ведь они часто предлагают богатое оснащение за меньшую стоимость по сравнению с европейскими или японскими аналогами. Впрочем, не все модели можно назвать удачным выбором.

Об этом написал SUV News.

Реклама
Читайте также:

Hyundai Tucson 2.0 CRDi (2004-2010)

Hyundai Tucson 2.0 CRDi
Фото: wikimedia.org

Простой и недорогой кроссовер с проверенным дизельным мотором. Но 2.0 CRDi первого поколения имеет большие проблемы с топливной системой (помпа, форсунки), турбиной и головкой блока (трещины). Коробка-автомат выходит из строя через 200 000 км. Расходы на ремонты могут превысить стоимость подержанного авто.

Также читайте:

Корейский внедорожник признан надежнее Toyota 4Runner

Toyota, Kia и другие собранные в Китае авто: чем они отличаются

SsangYong Kyron 2.0 Xdi / 2.7 Xdi (2005-2014)

SsangYong Kyron
Фото: wikimedia.org

Среднеразмерный рамный внедорожник имеет привлекательную цену и дизельный мотор Mercedes. Но авто имеет слабую электронику, капризную топливную систему, проблемы с коробками (особенно автоматами), сырой полный привод и постоянные проблемы с электропроводкой. Также не всегда в наличии есть запчасти.

Kia Sportage II 2.0 Diesel (2004-2010)

Kia Sportage II
Фото: auto-data.net

Самым проблемным местом кроссовера является дизельный двигатель 2.0 CRDi, который страдает быстрым износом турбины, топливной аппаратуры и масляной помпы. Также полный привод работает нестабильно, а кузов плохо защищен от коррозии.

Также читайте:

Какие новые кроссоверы 2025 года не могут обогнать корейский минивэн

Самым американским авто оказался корейский электрокар

ремонт авто Южная Корея проблемы советы автомобиль подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации