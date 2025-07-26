Почему сегодня рискованно покупать подержанные авто в Германии

Почему дилер предостерегает от покупки б/у авто в Германии
Владелец польского автосалона подержанных автомобилей Павел Миста рассказал о сложностях с импортом авто с пробегом из Германии. К сожалению, он часто сталкивался с моделями с подкрученным пробегом, причем корректировки были значительными — от 100 000 до 200 000 км и даже больше.
Об этом написал Auto Swiat.
Touran выглядел хорошо
Например, Миста рассматривал возможность приобрести Volkswagen Touran. Немецкий минивэн не имел повреждений, но после проверки его истории оказалось, что одометр снизила примерно на 400 000 км. Кто-то хорошо за ним ухаживал, но пробег был огромный.
"Почему во всех странах есть CEPiK (Центральная система регистрации и контроля транспортных средств), а в Германии — нет? Это самый большой автомобильный рынок, им нужно избавиться от всего этого хлама. По моему мнению, здесь есть молчаливое согласие", — подчеркнул Миста.
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Проблема одометра в Украине
По данным carVertical, в 2024 году среди подержанных автомобилей, которые импортировали в Украину, более высокий риск махинаций с одометром имели машины из Литвы (выявлены расхождения в 19,1% проверенных транспортных средств), Польши (13,6%), Швеции (11,4%), Чехии (11,4%) и США (10,7%).
"Так как разные страны не всегда обмениваются данными об истории транспортных средств, этим пользуются нечестные продавцы. В некоторых случаях покупатели даже не догадываются, что их автомобиль импортирован. Это позволяет скрыть такие серьезные проблемы, как предыдущие ДТП, фактический пробег или даже данные о краже", — предупредил эксперт авторынка carVertical Матас Бузелис.
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