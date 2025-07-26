Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Почему дилер предостерегает от покупки б/у авто в Германии

Почему дилер предостерегает от покупки б/у авто в Германии

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 01:20
Почему сегодня рискованно покупать подержанные авто в Германии
Продажа подержанных авто. Фото: ringleycarsales.co.uk

Владелец польского автосалона подержанных автомобилей Павел Миста рассказал о сложностях с импортом авто с пробегом из Германии. К сожалению, он часто сталкивался с моделями с подкрученным пробегом, причем корректировки были значительными — от 100 000 до 200 000 км и даже больше.

Об этом написал Auto Swiat.

Реклама
Читайте также:

Touran выглядел хорошо

Например, Миста рассматривал возможность приобрести Volkswagen Touran. Немецкий минивэн не имел повреждений, но после проверки его истории оказалось, что одометр снизила примерно на 400 000 км. Кто-то хорошо за ним ухаживал, но пробег был огромный.

"Почему во всех странах есть CEPiK (Центральная система регистрации и контроля транспортных средств), а в Германии — нет? Это самый большой автомобильный рынок, им нужно избавиться от всего этого хлама. По моему мнению, здесь есть молчаливое согласие", — подчеркнул Миста.

Также читайте:

Деталь, которая выдает скрученный пробег подержанного авто

Проблемные немецкие кроссоверы, которые часто ломаются

Проблема одометра в Украине

По данным carVertical, в 2024 году среди подержанных автомобилей, которые импортировали в Украину, более высокий риск махинаций с одометром имели машины из Литвы (выявлены расхождения в 19,1% проверенных транспортных средств), Польши (13,6%), Швеции (11,4%), Чехии (11,4%) и США (10,7%).

"Так как разные страны не всегда обмениваются данными об истории транспортных средств, этим пользуются нечестные продавцы. В некоторых случаях покупатели даже не догадываются, что их автомобиль импортирован. Это позволяет скрыть такие серьезные проблемы, как предыдущие ДТП, фактический пробег или даже данные о краже", — предупредил эксперт авторынка carVertical Матас Бузелис.

Также читайте:

Механик назвал популярные подержанные авто, которые не стоит покупать

Эксперт перечислил главные проблемы авто с пробегом

Германия авто проблемы автомобиль Volkswagen продажа авто подержанные авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации