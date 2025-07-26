Почему сегодня рискованно покупать подержанные авто в Германии

Продажа подержанных авто. Фото: ringleycarsales.co.uk

Владелец польского автосалона подержанных автомобилей Павел Миста рассказал о сложностях с импортом авто с пробегом из Германии. К сожалению, он часто сталкивался с моделями с подкрученным пробегом, причем корректировки были значительными — от 100 000 до 200 000 км и даже больше.

Об этом написал Auto Swiat.

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Например, Миста рассматривал возможность приобрести Volkswagen Touran. Немецкий минивэн не имел повреждений, но после проверки его истории оказалось, что одометр снизила примерно на 400 000 км. Кто-то хорошо за ним ухаживал, но пробег был огромный.

"Почему во всех странах есть CEPiK (Центральная система регистрации и контроля транспортных средств), а в Германии — нет? Это самый большой автомобильный рынок, им нужно избавиться от всего этого хлама. По моему мнению, здесь есть молчаливое согласие", — подчеркнул Миста.

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Проблема одометра в Украине

По данным carVertical, в 2024 году среди подержанных автомобилей, которые импортировали в Украину, более высокий риск махинаций с одометром имели машины из Литвы (выявлены расхождения в 19,1% проверенных транспортных средств), Польши (13,6%), Швеции (11,4%), Чехии (11,4%) и США (10,7%).

"Так как разные страны не всегда обмениваются данными об истории транспортных средств, этим пользуются нечестные продавцы. В некоторых случаях покупатели даже не догадываются, что их автомобиль импортирован. Это позволяет скрыть такие серьезные проблемы, как предыдущие ДТП, фактический пробег или даже данные о краже", — предупредил эксперт авторынка carVertical Матас Бузелис.

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