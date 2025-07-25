Какие популярные подержанные авто не стоит покупать: советы механика

Механик назвал популярные б/у авто, которые не стоит покупать
"Популярный" не всегда является синонимом слова "надежный", особенно, когда речь идет о покупке подержанного автомобиля. Не все известные машины одинаковы, и некоторые могут иметь скрытые проблемы, которые приводят к дорогостоящему ремонту, слабой производительности или низкой стоимости при перепродаже.
Об автомобилях-бестселлерах, которые не стоят внимания, GOBankingRates рассказал директор по продажам и маркетингу CFR Classic Джо Гиранда.
Jeep Grand Cherokee (2011-2014)
"Хотя Grand Cherokee достаточно известны, они страдают от сложных проблем с трансмиссией и двигателем", — сказал Гиранда.
Также он обратил внимание, что автомобиль имеет много электрических неисправностей, которые являются распространенными в моделях, изготовленных в течение 2011-2014 годов.
"Я рекомендую избегать дополнительного стресса из-за их сомнительной надежности", — подытожил механик.
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Nissan Juke (2011-2017)
Кроссовер имеет нетрадиционный дизайн, но вряд ли функциональный для использования на дороге.
"Его бесступенчатая трансмиссия CVT — это хорошо всем известный недостаток, который может потребовать дорогостоящего ремонта. А ограниченное пространство над головой в сочетании с ниже средней стоимостью при перепродаже делает владение этим автомобилем далеко не выгодным", — отметил Гиранда.
Smart ForTwo (2008-2015)
"ForTwo легко парковать благодаря его маленьким размерам. Впрочем, модель остается непрактичным вариантом из-за медленного разгона, отсутствия многих функций безопасности и в целом неровной езды", — подчеркнул механик.
Еще одной причиной игнорировать это авто Гиранда назвал высокую стоимость обслуживания.
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