Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Механик назвал популярные б/у авто, которые не стоит покупать

Механик назвал популярные б/у авто, которые не стоит покупать

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 06:45
Какие популярные подержанные авто не стоит покупать: советы механика
2015 Nissan Juke Фото: caranddriver.com

"Популярный" не всегда является синонимом слова "надежный", особенно, когда речь идет о покупке подержанного автомобиля. Не все известные машины одинаковы, и некоторые могут иметь скрытые проблемы, которые приводят к дорогостоящему ремонту, слабой производительности или низкой стоимости при перепродаже.

Об автомобилях-бестселлерах, которые не стоят внимания, GOBankingRates рассказал директор по продажам и маркетингу CFR Classic Джо Гиранда.

Реклама
Читайте также:

Jeep Grand Cherokee (2011-2014)

Jeep Grand Cherokee
Фото: autoweek.com

"Хотя Grand Cherokee достаточно известны, они страдают от сложных проблем с трансмиссией и двигателем", — сказал Гиранда.

Также он обратил внимание, что автомобиль имеет много электрических неисправностей, которые являются распространенными в моделях, изготовленных в течение 2011-2014 годов.

"Я рекомендую избегать дополнительного стресса из-за их сомнительной надежности", — подытожил механик.

Также читайте:

Назван идеальный пробег для подержанного автомобиля

Специалисты назвали лучшие и худшие авто с пробегом

Nissan Juke (2011-2017)

Nissan Juke
Фото: drive.com.au

Кроссовер имеет нетрадиционный дизайн, но вряд ли функциональный для использования на дороге.

"Его бесступенчатая трансмиссия CVT — это хорошо всем известный недостаток, который может потребовать дорогостоящего ремонта. А ограниченное пространство над головой в сочетании с ниже средней стоимостью при перепродаже делает владение этим автомобилем далеко не выгодным", — отметил Гиранда.

Smart ForTwo (2008-2015)

SmartForTwo
Фото: caranddriver.com

"ForTwo легко парковать благодаря его маленьким размерам. Впрочем, модель остается непрактичным вариантом из-за медленного разгона, отсутствия многих функций безопасности и в целом неровной езды", — подчеркнул механик.

Еще одной причиной игнорировать это авто Гиранда назвал высокую стоимость обслуживания.

Также читайте:

Какие подержанные авто эксперты не советуют даже даром

Что невозможно отремонтировать в подержанном авто

авто проблемы советы автомобиль Nissan подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации