Які популярні вживані авто не варто купувати: поради механіка

2015 Nissan Juke Фото: caranddriver.com

"Популярний" не завжди є синонімом слова "надійний", особливо, коли йдеться про купівлю вживаного автомобіля. Не усі відомі машини однакові, й деякі можуть мати приховані проблеми, які призводять до дорогого ремонту, слабкої продуктивності або низької вартості при перепродажі.

Про автомобілі-бестселери, які не варті уваги, GOBankingRates розповів директор з продажу та маркетингу CFR Classic Джо Гіранда.

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Jeep Grand Cherokee (2011–2014)

Фото: autoweek.com

"Хоча Grand Cherokee досить відомі, вони страждають від складних проблем з трансмісією та двигуном", – сказав Гіранда.

Також він звернув увагу, що автомобіль має багато електричних несправностей, які є поширеними у моделях, виготовлених протягом 2011-2014 років.

"Я рекомендую уникати додаткового стресу через їхню сумнівну надійність", — підсумував механік.

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Nissan Juke (2011–2017)

Фото: drive.com.au

Кросовер має нетрадиційний дизайн, але навряд чи функціональний для використання на дорозі.

"Його безступенева трансмісія CVT — це добре усім відомий недолік, який може потребувати дорогого ремонту. А обмежений простір над головою у поєднанні з нижчою за середню вартістю при перепродажі робить володіння цим автомобілем далеко не вигідним", — зазначив Гіранда.

Smart ForTwo (2008–2015)

Фото: caranddriver.com

"ForTwo легко паркувати завдяки його маленьким розмірам. Втім, модель залишається непрактичним варіантом через повільний розгін, відсутність багатьох функцій безпеки та загалом нерівну їзду", — підкреслив механік.

Ще однією причиною ігнорувати це авто Гіранда назвав високу вартість обслуговування.

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