Механіки назвали найкращі та найгірші вживані автомобілі

Ford Focus Mk1 Фото: petrolblog.com

На думку багатьох фахівців, старіші моделі автомобілів часто надійніші за сучасні. Нові технології — вдосконалені системи допомоги водієві, попереджувальні світлові сигнали для виявлення небезпек на дорозі та монітори електронної системи контролю стійкості, які запобігають заносу в екстрених ситуаціях — корисні, але означають ще більше елементів, які можуть зламатися.

Про це написав Daily Mail.

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"Для мене 20-річний Ford Focus Mk1 з 1,6-літровим двигуном — це найкращий варіант за надійністю. Його розробили ще до появи всіх зайвих наворотів, й він навіть дозволяє запускати машину справжнім ключем, а не натисканням кнопки. Я купив свій 15 років тому за 500 фунтів стерлінгів (близько 28 500 грн) та не шкодую про це", — розповів засновник компанії Lucas Sports Cars Пол Лукас.

Власник автосервісу SG9 Auto Service & Tyres Пшемек Чамак також вважає, що більшість сучасних автомобілів менш надійні, ніж випущені до 2008 року. Він пов'язує це з тим, що після вказаної дати на автомобілі було запроваджено більше обмежень щодо викидів, таких як жорстко контрольовані каталітичні нейтралізатори, системи рециркуляції вихлопних газів (EGR), селективне каталітичне відновлення (SCR) та сажові фільтри (DPF), які можуть повертати брудні викиди з автомобіля назад у двигун.

2007 Audi A6 Фото: edmunds.com

"Я керую вживаним Audi A6 2007 року. Це надійний двигун, який пропонує одну з найкомфортніших поїздок. Сьогодні можна придбати чудовий екземпляр за 4000 фунтів стерлінгів (близько 227 000 грн)", — підкреслив Чамак.

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Автомеханіки не радять

"Не починайте зі мною розмову про Range Rover. Неважливо, новий він чи старий, я стикався з широким спектром проблем з їхньою електрикою — несправними генераторами або несподівано розрядженими акумуляторами. На мою думку, виробник надмірно все ускладнює, тому ці авто часто можуть бути ненадійними та дорогими в ремонті", — застеріг Чамак.

Land Rover Range Rover Фото: topgear.com

Лукас дуже не радить дивитися вбік Range Rover Evoque. Його вартість починається від 40 000 фунтів стерлінгів (приблизно 2 250 000 грн). Фахівець зазначає, що кросовер продають як елітний автомобіль, але на ремонтника він справляє інше враження. Ця машина оснащена великою кількістю електрики, яка постійно виходить з ладу.

Найменш улюбленим автомобілем механіка магазину Dipstick's Томаса Петерсона є електричний Smart EQ ForTwo, який коштує від 20 000 фунтів стерлінгів (близько 1 130 000 грн). За його словами, авто страждає від різноманітних проблем: від несправностей гальмівної системи до кондиціонерів.

Smart EQ ForTwo Cabrio Фото: ev-database.org

"Цей електромобіль має запас ходу 160 км, але в реальних умовах він може бути меншим за 100 км. Якщо ви збираєтеся їздити лише до магазинів та ніколи не виїжджаєте з міста, це здається непрактичним. Краще та економніше користуватися громадським транспортом або таксі", — підсумував Петерсон.

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