Механики назвали лучшие и худшие подержанные автомобили

Ford Focus Mk1 Фото: petrolblog.com

По мнению многих специалистов, старые модели автомобилей часто надежнее современных. Новые технологии — усовершенствованные системы помощи водителю, предупредительные световые сигналы для обнаружения опасностей на дороге и мониторы электронной системы контроля устойчивости, которые предотвращают занос в экстренных ситуациях — полезны, но означают еще больше элементов под угрозой потенциальной поломки.

Об этом написал Daily Mail.

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"Для меня 20-летний Ford Focus Mk1 с 1,6-литровым двигателем — это лучший вариант по надежности. Его разработали еще до появления всех лишних наворотов, и он даже позволяет запускать машину настоящим ключом, а не нажатием кнопки. Я купил свой 15 лет назад за 500 фунтов стерлингов (около 28 500 грн) и не жалею об этом", — рассказал основатель компании Lucas Sports Cars Пол Лукас.

Владелец автосервиса SG9 Auto Service & Tyres Пшемек Чамак также считает, что большинство современных автомобилей менее надежны, чем выпущенные до 2008 года. Он связывает это с тем, что после указанной даты на автомобили было введено больше ограничений относительно выбросов, таких как жестко контролируемые каталитические нейтрализаторы, системы рециркуляции выхлопных газов (EGR), селективное каталитическое восстановление (SCR) и сажевые фильтры (DPF), которые могут возвращать грязные выбросы из автомобиля обратно в двигатель.

2007 Audi A6 Фото: edmunds.com

"Я управляю подержанным Audi A6 2007 года. Это надежный двигатель, который предлагает одну из самых комфортных поездок. Сегодня можно приобрести отличный экземпляр за 4000 фунтов стерлингов (около 227 000 грн)", — подчеркнул Чамак.

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Автомеханики не советуют

"Не начинайте со мной разговор о Range Rover. Неважно, новый он или подержанный, я сталкивался с широким спектром проблем с их электрикой — неисправными генераторами или неожиданно разряженными аккумуляторами. По моему мнению, производитель чрезмерно все усложняет, поэтому эти авто часто могут быть ненадежными и дорогими в ремонте", — предостерег Чамак.

Land Rover Range Rover Фото: topgear.com

Лукас очень не советует смотреть в сторону Range Rover Evoque. Его стоимость начинается от 40 000 фунтов стерлингов (примерно 2 250 000 грн). Специалист отмечает, что кроссовер продают как элитный автомобиль, но на ремонтника он производит другое впечатление. Эта машина оснащена большим количеством электрики, которая постоянно выходит из строя.

Наименее любимым автомобилем механика магазина Dipstick's Томаса Петерсона является электрический Smart EQ ForTwo, который стоит от 20 000 фунтов стерлингов (около 1 130 000 грн). По его словам, авто страдает от разнообразных проблем: от неисправностей тормозной системы до кондиционеров.

Smart EQ ForTwo Cabrio Фото: ev-database.org

"Этот электромобиль имеет запас хода 160 км, но в реальных условиях он может быть меньше 100 км. Если вы собираетесь ездить только в магазины и никогда не выезжаете из города, это кажется непрактичным. Лучше и экономнее пользоваться общественным транспортом или такси", — подытожил Петерсон.

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