Чому сьогодні ризиковано купівлі вживані авто у Німеччині

Продаж вживаних авто. Фото: ringleycarsales.co.uk

Власник польського автосалону вживаних автомобілів Павел Міста розповів про складнощі з імпортом авто з пробігом з Німеччини. На жаль, він часто стикався з моделями з підкрученим пробігом, причому коригування були значними — від 100 000 до 200 000 км та навіть більше.

Про це написав Auto Swiat.

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Наприклад, Міста розглядав можливість придбати Volkswagen Touran. Німецький мінівен не мав пошкоджень, але після перевірки його історії виявилося, що одометр знизила приблизно на 400 000 км. Хтось гарно за ним доглядав, але пробіг був величезний.

"Чому в усіх країнах є CEPiK (Центральна система реєстрації та контролю транспортних засобів), а в Німеччині — ні? Це найбільший автомобільний ринок, їм потрібно позбутися всього цього мотлоху. На мою думку, тут є мовчазна згода", — підкреслив Міста.

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Проблема одометра в Україні

За даними carVertical, у 2024 році серед вживаних автомобілів, які імпортували в Україну, вищий ризик махінацій з одометром мали машини з Литви (виявлені розбіжності у 19,1% перевірених транспортних засобів), Польщі (13,6 %), Швеції (11,4 %), Чехії (11,4 %) та США (10,7 %).

"Позаяк різні країни не завжди обмінюються даними про історію транспортних засобів, цим користуються нечесні продавці. У деяких випадках покупці навіть не здогадуються, що їхній автомобіль імпортований. Це дозволяє приховати такі серйозні проблеми, як попередні ДТП, фактичний пробіг чи навіть дані про крадіжку", — попередив експерт авторинку carVertical Матас Бузеліс.

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