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Головна Авто Вся правда про електромобіль під дощем

Вся правда про електромобіль під дощем

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 17:30
Електромобіль під дощем: вся правда про шкоду
Заряджання електрокарів в дощ. Фото: electromaps.com

Чи можна пошкодити електрокар під сильною зливою, наскільки безпечно користуватися автоматичною мийкою або заряджати акумулятор під час шторму? Експерти Renault розповіли про використання електромобіля у дощових погодних умовах.

Про це повідомив Auto Swiat.

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Захист від води

Електромобілі призначені для використання за будь-яких погодних умов, зокрема у сильний дощ та сніг. Авто проходять суворі випробування на водонепроникність включно з акумуляторами, високовольтними кабелями та зарядними роз'ємами.

Гумові ущільнювачі та герметичні корпуси акумуляторів, забезпечують ефективний захист від вологи. Суворий стандарт водонепроникності IP67 гарантує захист від тимчасового занурення у воду.

Навіть у разі короткого замикання системи безпеки автоматично розмикають електричне коло, захищаючи користувача.

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Автоматична мийка

Використання автоматичних або ручних автомийок повністю безпечне для власників електромобілів. Ці транспортні засоби розроблені таким чином, щоб витримувати контакт з водою, а всі електричні компоненти належним чином захищені. Важливо уникати одночасної зарядки та миття автомобіля (якщо хтось до такого додумається).

Зарядка під дощем

Кабелі, штекери та зарядні точки розроблені таким чином, щоб бути повністю водонепроникними. Якщо кабель не під'єднано належним чином, струм просто не буде протікати. Після підключення штекера система створює щільне з'єднання, яке залишається надійним протягом усього процесу заряджання.

Загроза блискавки

Ймовірність удару блискавки в електромобіль нічим не відрізняється від такої ж можливості для авто з ДВЗ. Крім того, металева конструкція авто діє як клітка Фарадея, проводячи енергію блискавки через зовнішню оболонку та захищаючи пасажирів усередині. Тому експерти навіть рекомендують залишатися всередині електрокара під час грози.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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