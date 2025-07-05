Водіння електромобілів влітку: вся правда про наслідки

Електрокар під літнім сонцем. Фото: blog.statiq.in

У літню спеку водіння електромобіля є окремим видом випробування для водія. Коли температура різко підвищується, система керування акумулятором починає працювати швидше, кондиціонер увімкнений постійно, а алгоритми працюють понаднормово, щоб контролювати продуктивність.

Про реальні наслідки та важливі аспекти водіння електрокарів влітку, написав Hot Cars.

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Запас ходу

За даними Recurrent, коли температура підіймається вище 38 °C, електромобілі можуть втратити до 20–30% свого запасу ходу. Однак, при температурі нижче 32 °C вплив набагато м’якший, лише на 2–5%.

В одному британському посібнику зазначається, що акумулятори найкраще працюють при температурі 20–25 °C, а коли температура перевищує 35 °C, водії можуть очікувати скорочення запасу ходу до 15%. Охолодження акумулятора споживає енергію, залишаючи її менше для керування автомобілем та для комфорту салону.

Кондиціонер

Охолодження салону споживає набагато менше енергії, ніж опалення, але як тільки температура перевищує 35 °C, втрати можуть сягати й 20%.

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Температурний менеджмент

Системи терморегулювання акумуляторів охолоджують елементи, стабілізують їх та захищають від теплових пошкоджень. Дослідження ArXiv показують, що оптимізовані системи можуть зменшити деградацію батареї до 3% та надати пріоритет довговічності акумулятора над швидкістю.

Зарядка в спеку

Заряджання електромобіля під палючим сонцем може призвести до навантаження на акумулятор та повільнішого заряджання. Іноді, коли температура досягає 35 °C, споживання енергії автомобілем різко зростає, щоб охолодити акумулятор під час заряджання.

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