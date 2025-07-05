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Главная Авто Вся правда о вождении электромобилей летом

Вся правда о вождении электромобилей летом

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Дата публикации 5 июля 2025 15:45
Вождение электромобилей летом: вся правда о последствиях
Электрокар под летним солнцем. Фото: blog.statiq.in

В летнюю жару вождение электромобиля является отдельным видом испытания для водителя. Когда температура резко повышается, система управления аккумулятором начинает работать быстрее, кондиционер включен постоянно, а алгоритмы работают сверхурочно, чтобы контролировать производительность.

О реальных последствиях и важных аспектах вождения электрокаров летом, написал Hot Cars.

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Запас хода

По данным Recurrent, когда температура поднимается выше 38 °C, электромобили могут потерять до 20-30% своего запаса хода. Однако при температуре ниже 32 °C влияние гораздо мягче, лишь на 2-5%.

В одном британском руководстве отмечается, что аккумуляторы лучше всего работают при температуре 20-25 °C, а когда температура превышает 35 °C, водители могут ожидать сокращения запаса хода до 15%. Охлаждение аккумулятора потребляет энергию, оставляя ее меньше для управления автомобилем и для комфорта салона.

Кондиционер

Охлаждение салона потребляет гораздо меньше энергии, чем отопление, но как только температура превышает 35 °C, потери могут достигать и 20%.

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Температурный менеджмент

Системы терморегулирования аккумуляторов охлаждают элементы, стабилизируют их и защищают от тепловых повреждений. Исследования ArXiv показывают, что оптимизированные системы могут уменьшить деградацию батареи до 3% и предоставить приоритет долговечности аккумулятора над скоростью.

Зарядка в жару

Зарядка электромобиля под палящим солнцем может привести к нагрузке на аккумулятор и медленной зарядке. Иногда, когда температура достигает 35 °C, потребление энергии автомобилем резко возрастает, чтобы охладить аккумулятор во время зарядки.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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