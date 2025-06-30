Украинцы купили рекордное количество новых электромобилей в 2025 году

Электромобили. Фото: freepik.com

В Украине продолжается рост сегмента электромобилей, даже в условиях войны и экономических трудностей. В мае 2025 года продажи электрокаров достигли 9000 единиц, что превышает аналогичные прошлогодние показатели на 23%.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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Эксперты прогнозируют, что рост сегмента продолжится. Причина — с 2026 года заканчиваются налоговые льготы на растаможку электромобилей, а это повлечет рост цен на них минимум на 30%. Поэтому всем, кто желает приобрести электрокар, нужно успеть это сделать до 31 декабря 2025 года.

Если принять во внимание еще новую налоговую политику США, то подорожание может стать еще большим для очень популярных в Украине американских электрокаров.

В Верховной Раде на рассмотрении находится два законопроекта о продлении льгот — на год и до конца военного положения. Но эксперты не слишком высоко оценивают вероятность их принятия, поскольку глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев выступает против таких инициатив.

Инфографика: eauto.org.ua

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Структура рынка

Основу рынка в мае составляли импортированные электромобили с пробегом — 53,5%, или 4836 единиц (+39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Внутренние перепродажи электрических легковушек — 32,6% (2945 ед., -6,9%). Новые электрокары заняли 13,9% или 1251 ед. (+78,7%) — абсолютный исторический рекорд количества регистраций новых электрических авто в Украине за месяц.

По состоянию на конец мая 2025 года в стране (без учета промышленных электрокаров, троллейбусов и рельсовых машин) парк электромобилей составлял 164 900 единиц:

легковые автомобили — 160 300 ед.;

грузовики — 3500 ед.;

мототехника — 1000 ед.;

электробусы — 8 ед.

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