Українці купили рекордну кількість нових електромобілів у 2025 році

Електромобілі. Фото: freepik.com

В Україні триває зростання сегмента електромобілів, навіть в умовах війни та економічних труднощів. У травні 2025 року продаж електрокарів досяг 9000 одиниць, що перевищує аналогічні торішні показники на 23%.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинка.

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Експерти прогнозують, що зростання сегмента продовжиться. Причина — з 2026 року закінчуються податкові пільги на розмитнення електромобілів, а це потягне зростання цін на них щонайменше на 30%. Тому усім, хто бажає придбати електрокар, потрібно встигнути це зробити до 31 грудня 2025 року.

Якщо ж узяти до уваги ще нову податкову політику США, то подорожчання може стати ще більшим для дуже популярних в Україні американських електрокарів.

У Верховній Раді на розгляді знаходиться два законопроєкти про продовження пільг — на рік та до кінця воєнного стану. Але експерти на надто високо оцінюють ймовірність їхнього ухвалення, позаяк голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев виступає проти таких ініціатив.

Інфографіка: eauto.org.ua

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Структура ринку

Основу ринку у травні складали імпортовані електромобілі з пробігом — 53,5%, або 4836 одиниць (+39% у порівнянні з аналогічним періодом торік). Внутрішні перепродажі електричних легковиків становили 32,6% (2945 од., −6,9%). Нові електрокари зайняли 13,9% або 1251 од. (+78,7%) — абсолютний історичний рекорд кількості реєстрацій нових електричних авто в Україні за місяць.

Станом на кінець травня 2025 року в країні (без урахування промислових електрокарів, тролейбусів та рейкових машин) парк електромобілів становив 164 900 одиниць:

легкові автомобілі — 160 300 од.;

вантажівки — 3500 од.;

мототехніка — 1000 од.;

електробуси — 8 од.

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