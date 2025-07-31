Электромобиль под дождем: вся правда о вреде

Зарядка электрокаров в дождь. Фото: electromaps.com

Можно ли повредить электрокар под сильным ливнем, насколько безопасно пользоваться автоматической мойкой или заряжать аккумулятор во время шторма? Эксперты Renault рассказали об использовании электромобиля в дождливых погодных условиях.

Об этом сообщил Auto Swiat.

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Защита от воды

Электромобили предназначены для использования при любых погодных условиях, в частности в сильный дождь и снег. Авто проходят строгие испытания на водонепроницаемость включая аккумуляторы, высоковольтные кабели и зарядные разъемы.

Резиновые уплотнители и герметичные корпуса аккумуляторов, обеспечивают эффективную защиту от влаги. Строгий стандарт водонепроницаемости IP67 гарантирует защиту от временного погружения в воду.

Даже в случае короткого замыкания системы безопасности автоматически размыкают электрическую цепь, защищая пользователя.

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Автоматическая мойка

Использование автоматических или ручных автомоек полностью безопасно для владельцев электромобилей. Эти транспортные средства разработаны таким образом, чтобы выдерживать контакт с водой, а все электрические компоненты должным образом защищены. Важно избегать одновременной зарядки и мытья автомобиля (если кто-то до такого додумается).

Зарядка под дождем

Кабели, штекеры и зарядные точки разработаны таким образом, чтобы быть полностью водонепроницаемыми. Если кабель не подключен должным образом, ток просто не будет протекать. После подключения штекера система создает плотное соединение, которое остается надежным на протяжении всего процесса зарядки.

Угроза молнии

Вероятность удара молнии в электромобиль ничем не отличается от такой же возможности для авто с ДВС. Кроме того, металлическая конструкция авто действует как клетка Фарадея, проводя энергию молнии через внешнюю оболочку и защищая пассажиров внутри. Поэтому эксперты даже рекомендуют оставаться внутри электрокара во время грозы.

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